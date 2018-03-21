骨質疏鬆別輕忽　小心一跌腰椎骨折

陳姓女子於去（106）年10月接受例行體檢時，發現第12節腰椎壓迫性骨折，骨質密度檢驗為T值-4.7，顯示為重度骨質疏鬆；陳女說，早在104年的體檢時，就已經出現骨質疏鬆的情形，只是當時沒有任何身體不適的症狀發生，而未予理會。
衛福部豐原醫院高齡醫學科主任張敬仁表示，骨質疏鬆是一個沉默的殺手，民眾容易因沒症狀發生而忽略，回顧陳女（57歲）的過去病史，其實她在104年10月體檢時，骨質密度檢驗為T值-3.1，已經有骨質疏鬆的情況，因為沒有症狀發生，她就沒理會。去年4月，陳女在工作時不慎跌倒，才稍微感覺到腰痠，因為沒有影響到生活起居，所以她也沒回門診評估。
直到106年10月間進行例行體檢時，才發現第12節腰椎壓迫性骨折，骨質密度檢驗為T值-4.7，顯示為重度骨質疏鬆；腰痠的狀況也越來越嚴重，才轉診至高齡醫學科門診，接受進一步的評估及治療。
張敬仁說，陳女如果沒有回門診治療，恐怕不只腰椎壓迫性骨折，可能連其他腰椎、或髖關節也都有可能出現骨折的情形。目前以補充鈣片及注射抗骨鬆藥物、增加原本沒有運動的習慣，像是快走30分鐘、心、肺肌力，平衡等運動；只要規律的返診及配合醫師指示用藥、調整生活型態，就能減少骨質疏鬆情形。