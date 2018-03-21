骨質疏鬆別輕忽　小心一跌腰椎骨折

陳姓女子於去（106）年10月接受例行體檢時，發現第12節腰椎壓迫性骨折，骨質密度檢驗為T值-4.7，顯示為重度骨質疏鬆；陳女說，早在104年的體檢時，就已經出現骨質疏鬆的情形，只是當時沒有任何身體不適的症狀發生，而未予理會。

衛福部豐原醫院高齡醫學科主任張敬仁表示，骨質疏鬆是一個沉默的殺手，民眾容易因沒症狀發生而忽略，回顧陳女（57歲）的過去病史，其實她在104年10月體檢時，骨質密度檢驗為T值-3.1，已經有骨質疏鬆的情況，因為沒有症狀發生，她就沒理會。去年4月，陳女在工作時不慎跌倒，才稍微感覺到腰痠，因為沒有影響到生活起居，所以她也沒回門診評估。