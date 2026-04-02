台南奇美博物館現正展出大英博物館，《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展。不過，你可知道台灣本來就有木乃伊真屍！社群Threads上網友分享冷知識表示：「台中科博館生命科學廳二樓，裡面的木乃伊是真屍喔」，還花費了1000萬台幣買下；不少見證過的內行人親揭「去了頭暈到不行」。釣出官方小編回應：「他是我們的好夥伴，有感情了」還提醒想朝聖的民眾，目前因為更新空調系統，暫停開放參觀。
台灣也有木乃伊真屍！1000萬身價 眾人：靠近頭超暈
沒想到台灣也有古埃及木乃伊、而且是真屍體！社群Threads上網友分享冷知識表示：「台中科博館生命科學廳二樓，裡面的木乃伊是真屍喔」，掀起眾人熱論，他還透露，「當年是從一位法國收藏家中花費1000萬台幣買下的」。
不少見證過的內行人紛紛留言，親揭「之前進去的時候突然頭暈暈的」、「他的磁場很強 我去會感受到」、「我一走進去那一區整個人就很怪、很不舒服，出來就好了」，還有人表示「從小只要去就不舒服所以完全沒有懷疑過這件事」，網友也說「聽有靈異體質的朋友說 去到那個展廳就頭暈到不行」。
台中科博館小編親回應：「有感情了」！目前暫停開放參觀原因曝光
話題熱烈，也釣出台中國立自然科學博物館小編親自回應：「他是我們的好夥伴，有感情了」。事實上，過去館方曾公開表示：「這位木乃伊是男性，大約20歲左右；由於身上沒有法器，從手勢跟微捲的頭髮推測，應該是平民。」
據科博館表示：「這尊是兩千多年前保留至今的古埃及『木乃伊本人』！處理手法、保存狀況完全符合世稱史學之父 Herodotos所謂的『上等高質木乃伊』。館方透露，除了展現古埃及人防腐技術、震撼展示效果，還具有極大的研究潛力，是相當有價值的標本收藏。
同時，台中科博館也提醒想朝聖的民眾，「但這區最近更新空調系統，暫停開放到4月30日呦」。
據了解，台中科博館的「生命科學廳」展品，包括恐龍們、木乃伊等，暫停開放至4月30日。期間持展示場當日有價票券，可免費參觀科學中心及植物園溫室（含特展室）。
家長擔心！奇美博物館澄清：埃及展「沒有木乃伊」
而目前正在台南奇美博物館展出的大英博物館超級大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt），掀起全民朝聖。不少人因為體質特殊，而擔心害怕不適合觀展。對此，奇美小編也大力澄清：「本展沒有展出木乃伊」，非聚焦古埃及的喪葬文化喔。
事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者曾直擊開箱《埃及之王：法老》，歷史橫跨近3000年的280件稀珍文物，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，震撼磅礡。
現場不只可自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名、體驗7款「好運護身符」集印章遊戲及鋼印書籤紀念品，別忘了還可入手埃及神娃娃吊飾等紀念品。
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沒想到台灣也有古埃及木乃伊、而且是真屍體！社群Threads上網友分享冷知識表示：「台中科博館生命科學廳二樓，裡面的木乃伊是真屍喔」，掀起眾人熱論，他還透露，「當年是從一位法國收藏家中花費1000萬台幣買下的」。
不少見證過的內行人紛紛留言，親揭「之前進去的時候突然頭暈暈的」、「他的磁場很強 我去會感受到」、「我一走進去那一區整個人就很怪、很不舒服，出來就好了」，還有人表示「從小只要去就不舒服所以完全沒有懷疑過這件事」，網友也說「聽有靈異體質的朋友說 去到那個展廳就頭暈到不行」。
話題熱烈，也釣出台中國立自然科學博物館小編親自回應：「他是我們的好夥伴，有感情了」。事實上，過去館方曾公開表示：「這位木乃伊是男性，大約20歲左右；由於身上沒有法器，從手勢跟微捲的頭髮推測，應該是平民。」
據科博館表示：「這尊是兩千多年前保留至今的古埃及『木乃伊本人』！處理手法、保存狀況完全符合世稱史學之父 Herodotos所謂的『上等高質木乃伊』。館方透露，除了展現古埃及人防腐技術、震撼展示效果，還具有極大的研究潛力，是相當有價值的標本收藏。
同時，台中科博館也提醒想朝聖的民眾，「但這區最近更新空調系統，暫停開放到4月30日呦」。
據了解，台中科博館的「生命科學廳」展品，包括恐龍們、木乃伊等，暫停開放至4月30日。期間持展示場當日有價票券，可免費參觀科學中心及植物園溫室（含特展室）。
家長擔心！奇美博物館澄清：埃及展「沒有木乃伊」
而目前正在台南奇美博物館展出的大英博物館超級大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt），掀起全民朝聖。不少人因為體質特殊，而擔心害怕不適合觀展。對此，奇美小編也大力澄清：「本展沒有展出木乃伊」，非聚焦古埃及的喪葬文化喔。
事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者曾直擊開箱《埃及之王：法老》，歷史橫跨近3000年的280件稀珍文物，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，震撼磅礡。
現場不只可自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名、體驗7款「好運護身符」集印章遊戲及鋼印書籤紀念品，別忘了還可入手埃及神娃娃吊飾等紀念品。