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生活

AI大數據為企業挑代言人　博思網路建跨國網紅行銷指標

生活中心／綜合報導2018/03/21 16:52
▲博思網路運用大數據建立客觀可靠的評選機制，為企業挑選最佳代言人。（圖／公關照片）
▲博思網路運用大數據建立客觀可靠的評選機制，為企業挑選最佳代言人。（圖／公關照片）

「網紅」一詞近年來特別火，隨著越來越多的KOL投入內容生產行列，網紅經濟跟著蓬勃發展。看好網紅所帶來的商機，博思網路建立了「AsiaKOL亞洲達人通」網站，媒合品牌主與各國知名KOL，今(2018)年初更增加「即時互動AI數據排行」，為跨國網紅行銷建立新指標。

業務總監王欣汝指出，博思網路已經累積七年的社群口碑行銷經驗，有鑒於近年來網紅KOL行銷已經成為品牌和電商行銷應用的主流，搭上這個潮流趨勢，結合大數據思維，便順應推出「AsiaKOL亞洲達人通」網站。「很多客戶會問我們是依照什麼標準挑選適合的KOL」，博思網路賦予AsiaKOL網站的任務，就是運用大數據建立客觀可靠的評選機制。

AsiaKOL網站除了依照領域專長區分KOL外，還替每位網紅建立個人資訊頁，包括基本個人介紹、作品、觸及率KPI。今年更運用大數據科技，將每位KOL的即時互動數據都同時顯示在頁面上，除了基礎的粉絲數與追蹤人數外，博思網路還提供KOL互動率、內容關聯度、關鍵字分析以及#Tag等質化分析數據，全都一目了然。

對客戶選擇網紅的流程來說，除了網紅數量大增之外，社群平台眾多難以取捨，也是讓品牌主感到苦惱的重要因素。博思網路客戶關係管理總監蔡彣昕表示，目前多數台灣人較習慣使用Facebook，稍微年輕的族群則傾向以視覺圖片為主的Instagram，有些知名藝人、網紅則是在Youtube頻道上曝光，「當一位網紅KOL同時擁有雙平台以上管道曝光，這時候他的綜合影響力該怎麼計算？」，博思網路在建立AsiaKOL網站時，也考慮到這個客戶需求。

在客觀數據的基礎下，博思網路為AsiaKOL網站加入了全新跨領域的AIE指標排行榜，同時整合FB、IG、Youtube等各大社群平台的數據資料，加上博思獨特的產業行銷指數加權計算公式，為每位網紅KOL設定個人的網紅指標分數，品牌主可以根據網紅KOL的興趣主題篩選並排序，迅速找出在該領域內最適合，效益最高的網紅KOL。

AsiaKOL亞洲達人通的跨國網紅人數已達五千多位，並且持續網羅日本、韓國、泰國、星馬、泰國、越南等國的熱門網紅KOL，上半年計畫將網紅資料庫擴充到2萬人。現在的品牌行銷無國界，博思網路的目標要為品牌主建立一個跨國網紅KOL資料庫，運用各項數據指標作為判斷標準，讓大家可直接在線上挑選各國的網紅代言人。

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