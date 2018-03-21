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國家古物神轎　嘉邑城隍廟新書探密

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/21 15:23
▲嘉義市議長蕭淑麗與著者林仁政合影於八獅座武轎-城隍神轎前。（圖／記者郭政隆攝,2018.3.21）
▲嘉義市議長蕭淑麗與著者林仁政合影於八獅座武轎-城隍神轎前。（圖／記者郭政隆攝,2018.3.21）

國定古蹟嘉邑城隍廟為展現出重視、愛護與珍惜豐富文化資產，使更多人能認識神輿的工藝價值，城隍廟於21日舉辦「出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿」出版新書發表會並開放媒體與民眾難得的近距離鑑賞鎮廟之寶「城隍神轎」風采，及鬼斧神工的工藝之美。

建於康熙54年（西元1715年）的嘉邑城隍廟係當時之諸羅知縣周鍾瑄所倡導，也是當時諸羅縣轄域的第一座官設城隍廟，更是諸羅縣的信仰中心，流傳訖今，廟中文物豐富，當中鎮廟之寶「城隍神轎」於2018年榮獲文化部審議指定為國家「重要古物」，乃全國第三件被指定為民間收藏之「重要古物」，也是全國第一頂獲文化部指定為國家「重要古物」之神轎。

該座八獅座武轎-城隍神轎是日治大正13年（西元1924 年）由廟方籌資，聘請唐山名匠黃順財率20人花2年時間所造，於一九二五年完成；神轎重約300 斤無論是在工藝、藝術、科學均有其重要歷史、文化、藝術與科學價值，皆值得仔細品味及探究，在日治時期報紙「臺灣日日新報」中，更以全臺第一神轎稱之，早期曾由城隍爺坐鎮完成數次「神聖」出巡任務，在民國85年北上參與第一次民選總統就職典禮後即榮退。

為展現出城隍廟重視、愛護與珍惜豐富文化資產，使更多人能認識這頂神輿的工藝價值，並做好妥善的維護保存、且留下珍貴而完整的記錄，因而促成「出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿」書的出版，其不但顯現「嘉義城隍神轎」是獨一無二的裝飾工藝及文化內涵，更蘊含豐富的有形和無形的文化資產，書中以鮮明而細膩的論述，結合高解析技術拍攝而成的影像，讓大家更容易瞭解神轎的歷史意義、內涵及其信仰脈絡。

嘉義市議長蕭淑麗指出，恭喜城隍廟鎮廟之寶「城隍神轎」今年榮獲文化部審議指定為國家「重要古物」，這頂神轎是全國第三件被指定為民間收藏之「重要古物」，也是全國第一頂神轎榮獲這項殊榮，賦與神轎珍貴的文化資產價值，這項殊榮不僅是城隍廟的榮耀，更是我們嘉義市民的驕傲，也是我們嘉義人重要的文化資產指標，為了讓嘉義市民了解這座神轎的文化歷史意義，城隍廟今天發表了「出巡行宮」新書，以文字、影像細細訴說這座神轎淵源的故事，相信透過這本新書的發表，會更加連結神轎與嘉義人的情感，也感謝賴董事長與歷任董事長領導的城隍廟團隊，致力於廟內各項古文物的保存與維護，也見證了嘉義市百年文化與豐富的歷史。

著者林仁政表示，城隍神轎在雕造的基礎上就如縮小版寺廟建築，主體骨架採「赤皮」木材為結構強度，其餘轎身為超過三十公分直徑的罕見貴重之「狗骨仔」板材雕刻而成，且完整復刻傳統建築中「立柱疊斗」形式，並遵循「內枝外葉」、「曲繞透視」等雕刻工藝，內容涵蓋忠孝節義等歷史典故，吉祥寓意；也融合西洋式的列柱、迴廊結構，中西合璧，反映特殊時代下的雕刻特色，人物精雕，栩栩如生，完整呈現，足見嘉義城隍神轎具有傳遞與承載歷史的意涵。

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