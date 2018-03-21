招募實習空服員惹議　華航：符合民航安全標準

華航今（ 2018 ）年首度與國內 4 間大專院校產學合作，招募「實習空服員」，以服務單日來回的短程國際線為主，每月飛行 60 小時，每學期提供 15 萬元獎學金。雖然有學生認為這是進入航空業的好機會，但也引來質疑聲浪，認為華航聘用實習空服員是為了降低人力成本，實習生執勤也有飛安疑慮。對此華航今（ 21 ）日回應，所有正式空服員的配置都符合民航安全標準，實習生的配置不影響安全人力標準，也絕不影響飛航安全。
華航表示，空服員產學合作案是由教育單位提出申請，今年與高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學及銘傳大學等 4 所大學試辦合作，給予實習生完整訓練及獎學金，並於畢業後依照實習表現擇優錄取。
由於今年是首度辦理，實習生名額將依報名狀況及徵選結果而定，華航說明，所有實習生皆比照新進空服員進行 2 個月完整訓練並通過考核後才可上機實習，與基本航機派遣無涉，加深實習生對航空服務的認識，協助了解職業適性。同時，企業也可藉由此合作案，篩選出符合行業特性的人才。
華航強調，飛航安全是企業存續的根本，機上所有正式空服員的配置都符合民航安全標準，實習生的配置不影響安全人力標準，也絕不影響安全。對於任何陰謀論及惡意解讀，若損及華航形象，一概追訴。