影音／蔡英文出面　嘉義縣長初選翁章梁張明達擁抱言和

在蔡英文總統兼民進黨主席出面斡旋下，民進黨嘉義縣長初選紛爭在今(21)日落幕，參加初選的前農委會副主委翁章梁和嘉義縣議會議長張明達兩人公開擁抱數次，強調選後會大團結。

民進黨祕書長洪耀福表示，蔡英文在今天中常會後約見兩人，慰勉雙方團隊初選的辛勞，也勉勵兩人初選已經結束，呼籲兩人放下歧見，共同團結，讓嘉義縣的未來發展順遂。

隨後兩人在民進黨中央召開記者會，張明達首先上台發言，表示今天蔡英文約他見面，希望初選造成的誤會，以及初選的互相抹黑攻擊，都能在為了黨的團結下，為了嘉義的發展，大家要和諧。張明達說，他希望總統照顧嘉義，他個人事小，也置之度外，也希望未來「翁縣長」能照顧他的團隊。