維護身障者權益　嘉油鐵馬道路阻全數拆除

原為中油嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，在民國92年停駛後，廢棄鐵道改建成休閒專用的專用自行車道「嘉油鐵馬道」，這條車道全長3100公尺，兩岸綠樹成蔭，也吸引不少民眾前來運動休閒，而之前市府為了阻擋少數違反交通規則的機動車輛進入，也在鐵馬道各路口設置路阻，但也影響行動不便的民眾及身障朋友權益，市府在順應議員及在地里長建議後，決定拆除該道全線195個路阻，並於21日上午實施拆除工作。

市府觀光新聞處表示，過去幾年在嘉油鐵馬道各路口設置路阻，雖然確實有效阻擋少數違反交通規則的機動車輛進入，但也影響大部分民眾騎乘自行車行的權利，即日起嘉油鐵馬道全線已無阻礙，行人、自行車騎士、身障人士及老弱婦孺均可暢行無阻，而守護嘉油鐵馬道，除了公部門的努力之外，最重要的就是在地鄉親的支持與配合，籲請民眾以步行取代車輛，以單車取代空汙，一起守護鐵馬道並珍惜美好的環境。

嘉義市副市長張惠博說，嘉油鐵馬道很享受、很安全，路很平，在拆除路阻後的嘉油鐵馬道，讓他開心完成自行車處女航，張惠博表示，不需要路阻，就知道不能隨意騎乘機動車輛闖入鐵馬道，象徵公民素養的提升，很高興看到身障朋友擁有安心暢行運動空間，嘉油鐵馬道是行人和自行車的空間，歡迎市民朋友多加利用，也期待鄉親展現守法精神，共同維護鐵馬道。

觀新處也籲請民眾不要因為貪圖一時方便，任意騎乘機動車輛闖入嘉油鐵馬道影響通行安全，一旦違規遭到拍照舉發，只要照片上有明確的時間，都可向市警局檢舉，違者可處900元至1800元罰鍰，路口也設有24小時監視設備，切勿心存僥倖，影響他人安全又傷了荷包，觀新處強調，市府已於嘉油鐵馬道現場設置12組公告牌面，說明相關罰則及規定，全線5個涼亭也已都放置大看板，提醒用路人遵守交通規則，而日前也已透過區公所及里幹事幫忙發送傳單6000張至嘉油鐵馬道周遭鄰里，並且透過教育處發送24000張予各國中小學童攜回家中、身障協會及市民朋友出入洽公之場所等等，廣為周知。