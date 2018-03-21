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UBA／文化女籃挑戰4連霸　黃鈴娟：壓力成墊腳石

記者鍾東穎／台北報導2018/03/21 18:40
▲106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，21日舉行賽前記者會。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.21）
▲106學年度富邦人壽大專籃球聯賽，公開組一級決賽將於3月24日至25日攻「蛋」，21日舉行賽前記者會。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.21）

這周末24、25日UBA將在台北小巨蛋舉辦4強決賽，這也是UBA舉辦31年以來首度攻「蛋」，女子組文化大學要挑戰四連霸、隊史第19冠，今(21)日賽前記者會，「三分球美少女」 黃鈴娟發下豪語，「如果文化能打進冠軍賽要再跳一次舞。」

UBA首度攻「蛋」賽前索票， 五分鐘內冠軍賽即被搶光，黃鈴娟承諾，「只要我們能打進冠軍賽、只要現場觀眾把小巨蛋坐滿，我一定會實現在現場跳舞的承諾！」 去年世大運中華女籃贏球樂得跳舞答謝球迷。

對於四連霸黃鈴娟有信心的表示，「最近狀態不錯，大家都很認真地在備戰，從防守做起，要把奪冠壓力當助力，不要成為絆腳石，盡全力享受比賽。」

女子組四強，由誓言挑戰四連霸的文化大學及相隔19年再晉級四強的世新大學先行登場。文化大學賽季11連勝，場均得分近100分，每場比賽幾乎僅由8名球員撐場，仍是拿下每場勝利。世新大學18季後重返四強，有新生HBL籃板后林蝶及射手陳育緹加入，世新連兩日擊敗臺師，勇奪四強門票。

第二場則由北市大學對戰佛光大學，北市大上屆拿下亞軍，班底無大變化，另外還有世大運國手朱育勤，陣容完整。相較之下，佛光大學則以新生為主，包括 MVP羅培甄、阻攻后劉昕妤等，將在大四學姊彭惠貞及楊芷瑜帶領下，力拚北市。

關鍵字uba台北小巨蛋文化女籃三分球美少女黃鈴娟四連霸
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