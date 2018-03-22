「飛高高」漏接害死男童　無照保母潰喊：只是想哄他開心

據了解，陳女自 2016 年 10 月以每月 2 萬元的酬勞，委託吳女照顧 2 歲大獨子。同年 12 月間，吳女因小女兒夜間生病發燒急於看病，將男童交由丈夫照顧；怎料原本熟睡的男童，一醒來就哭著要找吳女，吳夫便反覆將男童朝空中拋甩並接住，想藉由「飛高高」遊戲逗男童開心。

新北市一名陳姓女子 2016 年間因工作繁忙，委託無照從事保母工作的吳姓閨蜜照顧 2 歲大的兒子，怎料吳女丈夫為了安撫男童，玩「飛高高」遊戲時不慎漏接，造成男童臉部朝下重重摔落床板，腦部重創不治。高等法院審理此案，認為吳男疏失太過嚴重，依過失致死判處 6 月徒刑定讞；吳女則被依業務過失致死罪判 3月徒刑，可上訴。

沒想到在一次拋接中，吳夫不慎失手漏接，造成男童當場「碰」的一聲摔落地面，頭部直接撞擊床板，當場渾身癱軟、沒有意識。他見狀後嚇得抱起男童，緊急送往醫院急救，但由於男童傷勢過重，在醫院昏迷 20 多天仍未恢復意識，最後因顱內出血及多重器官衰竭不治。



▲吳男藉「飛高高」遊戲安撫男童，怎料失手漏接，發生不可挽回的憾事。（圖／社會中心翻攝）

吳男到案時宣稱，平時對自己的 2 個女兒也是用拋接方式安撫，因當時錯估男童體型及體重才會失手漏接，發生不可挽回的憾事；夫妻倆事後也不斷向陳女道歉、乞求原諒，但由於和解條件落差太大，雙方協商破局。法官認為吳男不應冒險拋接嬰兒，吳女也不該輕忽職守，一審依過失致死罪判吳男 4 月徒刑、依業務過失致死罪判吳女 3 月徒刑，均得易科罰金各 12 萬元與 9 萬元。

判決出爐後，檢方不服上訴要求重判，高院審酌吳女當時因擔心到診所受傳染，加上女兒患病心急，才會沒帶男童出門，吳女部分維持一審判決；但吳男因輕率舉動造成男童傷重死亡，不僅缺乏尊重他人生命的觀念，還使陳女痛失親兒，加上吳男至今僅賠償醫藥費與喪葬費共約 9 萬元，加重改判 6 月徒刑、得易科罰金 18 萬元定讞。