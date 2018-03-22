影／一舉破獲北京賽車網路簽賭　警逮回13人

嘉義市警察局第一分局北興派出所副所長高長源於日前接獲線報，指稱位在博愛路上的一棟公寓大廈藏有職業網路簽賭站，經高員回報所長陳立敏後，所長立即指派員警跟監及情資蒐集，待事證明確後，即與該分局偵查隊查緝員警持搜索票前往該處公寓內執行搜索查緝，破獲以未到案之陳姓男子為首的網站簽賭集團成員共計13人，涉嫌經營地下網站「北京賽車」供不特定人簽賭，現場查扣有網站簽賭電腦主機、螢幕機台、印表機、監視器及客戶帳冊等證物，全案調查後依法報請臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦。
該職業網路簽賭站以陳姓男子為首，並雇用犯嫌李姓男子管理經營地下網路「北京賽車」簽賭站，是以仿效目前大陸地區研發之賭博遊戲簽賭，並以人民幣做為下注簽賭，下注簽賭方式為編號1至10號，每一個數字代表車號競賽，投注車號有「大、小、單、雙、龍、虎」等多種方式，每五分鐘開1次賭盤供不特定人在網路線上投注簽賭，每盤賭盤都有開出機率及賠率，如下注車號或種類有開出亦可得數倍的贏得獎金，如投注號碼未中獎所下注的人民幣則由莊家所有，賺取暴利，其中該集團成員身肩招攬不特定人等，利用line來call客，李嫌之所管理經營「北京賽車」簽賭站目前已有35名賭客，每次開盤下注賭金約為10萬元人民幣。
李嫌見所管理經營「北京賽車」簽賭站遭查緝人員搜索查獲後，見無法狡辯乃向警方吐實，坦承為警方查扣之器具系意圖供人下注簽賭而持用，惟沒想到會遭到警方查獲，案經警方據以帶案偵辦，詢據李嫌等人亦坦承犯行不諱，警方除依法將李嫌依觸犯刑法賭博罪報請臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦外，同時將持續向上追查未到案陳姓主嫌及網站簽賭集團成員到案。