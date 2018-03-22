影／一舉破獲北京賽車網路簽賭　警逮回13人

嘉義市警察局第一分局北興派出所副所長高長源於日前接獲線報，指稱位在博愛路上的一棟公寓大廈藏有職業網路簽賭站，經高員回報所長陳立敏後，所長立即指派員警跟監及情資蒐集，待事證明確後，即與該分局偵查隊查緝員警持搜索票前往該處公寓內執行搜索查緝，破獲以未到案之陳姓男子為首的網站簽賭集團成員共計13人，涉嫌經營地下網站「北京賽車」供不特定人簽賭，現場查扣有網站簽賭電腦主機、螢幕機台、印表機、監視器及客戶帳冊等證物，全案調查後依法報請臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦。

該職業網路簽賭站以陳姓男子為首，並雇用犯嫌李姓男子管理經營地下網路「北京賽車」簽賭站，是以仿效目前大陸地區研發之賭博遊戲簽賭，並以人民幣做為下注簽賭，下注簽賭方式為編號1至10號，每一個數字代表車號競賽，投注車號有「大、小、單、雙、龍、虎」等多種方式，每五分鐘開1次賭盤供不特定人在網路線上投注簽賭，每盤賭盤都有開出機率及賠率，如下注車號或種類有開出亦可得數倍的贏得獎金，如投注號碼未中獎所下注的人民幣則由莊家所有，賺取暴利，其中該集團成員身肩招攬不特定人等，利用line來call客，李嫌之所管理經營「北京賽車」簽賭站目前已有35名賭客，每次開盤下注賭金約為10萬元人民幣。