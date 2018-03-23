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大同盃調酒大賽　531位高手上直播爭榮譽

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/23 14:04
▲第九屆大同盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽，於大同技術學院熱鬧展開。（圖／大同技術學院提供）
▲第九屆大同盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽，於大同技術學院熱鬧展開。（圖／大同技術學院提供）

由「中華民國國際調酒協會」與「大同技術學院旅遊與休閒娛樂管理系」合辦的大同盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽，今年已邁入第九屆，22日共有來自全國各地的參賽選手531人，雲集於嘉義大同技術學院，角逐傳統調酒、花式調酒、雙人托盤、咖啡拉花等項目的榮譽。

大同技術學院校長陳美菁表示，大同致力於耕耘觀光餐旅專業領域之拓展，「大同盃」儼然早已成為每年常態性的高中職校際交流大賽，提供學子有發揮技藝，一展所長的表演舞台。今年的「大同盃」特別不一樣，除了增加「咖啡拉花」比賽項目之外，更全程在本校臉書專頁直播，選手可邀請無法到場加油打氣的親朋好友，透過直播關注精彩比賽。

中華民國國際調酒協會理事長郭朝坤表示，「嘉義大同盃」已邁入第九屆，它也是每年選拔台灣調酒好手的第一站，IBA國際調酒協會已將「嘉義大同盃」列為65個國家中所認證的國際大賽，賽事也將直播到65個協會國家。

出席盛會的嘉義市政府教育處林喜信副處長，則代表涂醒哲市長歡迎全國的調酒高手們來到嘉義市，她同時也感謝大同技術學院旅遊系肯辦、肯做這樣的大型賽事活動，調酒未來在國際上一定持續發光發熱。

「大同盃」由2015世界盃花式調酒冠軍陳鈺承進行開幕表演，展現高超的拋瓶與接瓶技巧，精彩表演引起全場歡呼，為比賽揭開序幕，也藉此共同推廣「花式調酒」、「傳統調酒」、「托盤」、「咖啡拉花」比賽技術與表演藝術。

關鍵字中華民國國際調酒協會大同技術學院
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