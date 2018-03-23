大同盃調酒大賽　531位高手上直播爭榮譽

由「中華民國國際調酒協會」與「大同技術學院旅遊與休閒娛樂管理系」合辦的大同盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽，今年已邁入第九屆，22日共有來自全國各地的參賽選手531人，雲集於嘉義大同技術學院，角逐傳統調酒、花式調酒、雙人托盤、咖啡拉花等項目的榮譽。

大同技術學院校長陳美菁表示，大同致力於耕耘觀光餐旅專業領域之拓展，「大同盃」儼然早已成為每年常態性的高中職校際交流大賽，提供學子有發揮技藝，一展所長的表演舞台。今年的「大同盃」特別不一樣，除了增加「咖啡拉花」比賽項目之外，更全程在本校臉書專頁直播，選手可邀請無法到場加油打氣的親朋好友，透過直播關注精彩比賽。