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廣編／您的美　伊莉特幫您做主　春季回饋活動起跑

本報訊2018/03/23 15:41
▲您的美，伊莉特幫您做主，春季回饋活動起跑。（圖／公關照片）
▲您的美，伊莉特幫您做主，春季回饋活動起跑。（圖／公關照片）

一般大家對春天的印象都是繁花盛開、氣候溫暖怡人的，但台灣近來天氣變化陰晴不定、忽冷忽熱的天氣，不僅常讓人不知道如何穿脫衣服，對於肌膚的保養更是令大家無所適從。因此肌膚脫皮、過敏、發癢及乾燥這些問題應該也困擾著你我，已創造億萬人次美麗奇蹟的伊莉特生技國際集團建議您換季時應多加強保濕及補水和防曬，然後儘量使用保濕及鎖水能力較高的保養品，幫助您的肌膚提高防禦修復機能，並根據自己的膚況，局部調整使用的保養品，這樣才能讓您的肌膚永保嬌嫩美麗。

伊莉特生技國際集團為了讓您美麗沒有句點，漂亮可以永遠，伊莉特2018年春季SP活動於4/1~5/31全省加盟店及官網同步展開，伊莉特為您精選春季限量好禮大方送，只要您消費滿3000送您價值1800的【魅力清新煥顏體驗組】、消費滿6000送您價值4200的【春季時尚優雅光采組】、消費滿9000送您價值12000的【3D全效魔幻美肌組】，另有精選商品買二送一的超優惠活動，歡迎您火速上網或到全省伊莉特連鎖店搶購或撥打免費諮詢專線:0800-054-054讓伊莉特為您服務。

春季回饋活動期間： 2018/4/1日~5/31止，滿額贈禮數量有限，贈完為止。

※品牌保留更改組合及贈品內容權益，贈品以現場實物為主。

廣編／銀座白石日式匠人工藝精神

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