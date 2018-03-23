廣編／您的美　伊莉特幫您做主　春季回饋活動起跑

一般大家對春天的印象都是繁花盛開、氣候溫暖怡人的，但台灣近來天氣變化陰晴不定、忽冷忽熱的天氣，不僅常讓人不知道如何穿脫衣服，對於肌膚的保養更是令大家無所適從。因此肌膚脫皮、過敏、發癢及乾燥這些問題應該也困擾著你我，已創造億萬人次美麗奇蹟的伊莉特生技國際集團建議您換季時應多加強保濕及補水和防曬，然後儘量使用保濕及鎖水能力較高的保養品，幫助您的肌膚提高防禦修復機能，並根據自己的膚況，局部調整使用的保養品，這樣才能讓您的肌膚永保嬌嫩美麗。

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