陳幸枝談抗癌　嘉義免費婦癌篩檢上路

巿長涂醒哲指出，台灣每47分鐘就新增一名乳癌患者，平均每天有6人因乳癌奪命，是我國婦女發生率第一名的癌症，好發在45-69歲族群；而根據104年國健署資料顯示，台灣平均每天約有2名女性死於子宮頸癌，發生率及死亡率皆排行國內女性癌症的第七位。

乳癌和子宮頸癌是婦女生命殺手，但婦女朋友礙於害羞及怕痛不願積極就醫或定期檢查，為力推早期發現、早期治療，嘉義巿政府衛生局結合女子美容商業同業公會推出免費婦癌篩檢活動，藉由設計師、美容師的溫馨提醒，讓顧客不忘抽空做婦癌篩檢，巿議員陳幸枝17年前罹患乳癌三期，如今抗癌成功，籲請婦女不要畏懼檢查的尷尬與疼痛，一定要做好定期檢查。

雖然婦癌威脅高，但多數婦女礙於檢查方式的尷尬與疼痛而不願或不積極就醫、檢查，導致病情加重，待發現時皆為時已晚。為加強推廣早期發現、早期治療，嘉義巿政府衛生局將觸角伸及婦女朋友常接觸的美容美髮領域，藉由婦女們熟悉的設計師或美容師溫馨提醒，記得要做婦癌篩檢。

曾是乳癌三期患者的巿議員陳幸枝現身說法，她說，除了自身檢查外，可先做超音波，發現有異樣再做乳癌攝影，雖然是會痛，但是為了自己的健康一定要去做，強調女性角色與責任多且重，要學會愛自己、珍惜自己，像她現在抗癌成功，活得陽光精彩。

涂醒哲表示，自即日起至5月31日止，居住在嘉義巿30歲以上的女性，至138家有張貼「寵愛女人-免費婦癌篩檢活動」的海報或懸掛「您美麗我送健康」紅布條的店家，即可索取簽檢券，持券前往合作醫院診所免費做子宮頸抹片或乳房攝影，完成後即可獲精美手工皂一份。

衛生局籲請30歲以上婦女每年接受1次子宮頸抹片檢查，45至69歲或40至44歲具乳癌家族史的婦女，每兩年1次乳房X光攝影檢查，以保早期發現，早期治療。