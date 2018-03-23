蕭淑麗偕三大團體慰勉嘉義市特搜隊　捐250萬特搜車

在今年的2月6日深夜，花蓮因遭到芮氏規模6.0的地震的襲擊，造成飯店大樓及國軍醫院的倒榻傾斜，並導致17人罹難及兩百多人受傷的不幸災難，嘉義市特搜隊弟兄於聞訊後立即集結整裝，並不辭勞苦、不畏艱辛的深入災區進行搶救及救災友援工作。

嘉義市議會議長蕭淑麗感佩嘉義市特搜隊人飢己飢、人溺己溺的精神，23日上午偕同嘉義城隍廟董事長賴永川、九華山地藏庵董事長黃俊森及嘉邑行善團理事長蔡萬華等，於市議會2樓會議室共同慰勉特種搜救隊協助花蓮震災救援工作的17名隊員弟兄。