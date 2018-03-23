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蕭淑麗偕三大團體慰勉嘉義市特搜隊　捐250萬特搜車

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/23 17:59
▲蕭淑麗議長偕三大團隊，共同慰勉特搜隊協助花蓮震災搜救辛勞。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.23）
▲蕭淑麗議長偕三大團隊，共同慰勉特搜隊協助花蓮震災搜救辛勞。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.23）

在今年的2月6日深夜，花蓮因遭到芮氏規模6.0的地震的襲擊，造成飯店大樓及國軍醫院的倒榻傾斜，並導致17人罹難及兩百多人受傷的不幸災難，嘉義市特搜隊弟兄於聞訊後立即集結整裝，並不辭勞苦、不畏艱辛的深入災區進行搶救及救災友援工作。

嘉義市議會議長蕭淑麗感佩嘉義市特搜隊人飢己飢、人溺己溺的精神，23日上午偕同嘉義城隍廟董事長賴永川、九華山地藏庵董事長黃俊森及嘉邑行善團理事長蔡萬華等，於市議會2樓會議室共同慰勉特種搜救隊協助花蓮震災救援工作的17名隊員弟兄。

蕭議長致詞時表示，今年2月6日深夜11：50在花蓮發生芮氏規模6.0的地震，造成飯店大樓倒榻傾斜，導致17人罹難及兩百多人受傷的不幸災難，特搜隊弟兄在隔天上午，就以最短的時間整裝挺進災區，協助搶救工作。政府資源有限，民間力量無窮，特搜隊人飢己飢、人溺己溺的精神實在令人感佩，因此藉這個機會表達慰勉與感謝之意!。

蕭淑麗特別致贈2萬元慰勞金予特搜隊，同時也居中牽線由嘉邑行善團捐贈一部市價250萬元特搜裝備車，充實特搜隊救災裝備，另外九華山地藏庵與嘉義城隍廟分別贊助10萬元及2萬元的款項；蕭淑麗偕三大團隊共同慰勉特搜隊協助花蓮震災搜救辛勞，讓特搜隊士氣大振。

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