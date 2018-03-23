台南公共建築物無障礙設施輔導　改善率近九成

台南市推動無障礙生活環境不遺餘力，工務局自99年起陸續針對便利商店、加油站、旅館、餐廳等與民眾生活密切相關之公共建築物清查，並輔導設置無障礙設施，截至106年底清查列管件數2202件，改善完成1978件，改善率近九成。

工務局表示，為落實推動高齡友善城市，該局積極查察公共建築的無障礙環境設置，根據身心障礙者權益保障法第57條「新建公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施及設備，未符合規定者，不得核發建築執照或對外開放使用，公共建築物及活動場所應至少於其室外通路、避難層坡道及扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、樓梯、升降設備、哺（集）乳室、廁所盥洗室（含移動式）、浴室、輪椅觀眾席位周邊、停車場等其他必要處設置無障礙設備及設施。」