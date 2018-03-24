人人有責　掃墓應牢記：4不2記得

蘭潭分隊分隊長黃添進表示，往年清明節墓地火警頻傳，消防人員疲於奔命救災，為因應清明節掃墓期間，市民掃墓安全維護，消防局規劃於107年4月1、4、5、6日每日從早上8時至下午17時為止，並請義消民力駐點協勤，針對市區墓地執行「清明節墓地警戒宣導」勤務，加強宣導民眾掃墓安全觀念，於墓地出入口處，設置清明掃墓消防宣導服務站，現場免費提供掃墓民眾鐮刀、鋤頭及垃圾袋、手套等貼心服務。

即將到來的清明連假，必將讓掃墓人潮增多，而為強化消防人員對於轄區墓地安全維護及提昇墓地火警災害搶救應變能力，建立墓地火場中冷靜、快速、正確地作出決策，嘉義市消防局第二消防大隊蘭潭分隊於24日上午在市區學府路一帶墓地辦理消防救災演練暨防火宣導，以期能有效達成消防救災任務與使命。

黃添進強調，為有效提升市民防火意識及用火安全，掃墓民眾應牢記「4不2記得」口訣：

(一)「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將其除下後，再找空曠的地方燒棄，且在旁警戒以避免飛火延燒。

(二)「不」讓冥紙飛揚：燃燒冥紙時，應在旁留意燃燒情形，避免因冥紙飛揚而造成飛火延燒。

(三)「不」隨意丟煙蒂：抽煙時，請注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災。

(四)「不」放爆竹煙火：建議民眾使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如必須燃放鞭炮，應格外注意周遭防火及自身的安全。

(五)「記得」撲滅殘火：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅之火源，請妥善運用水源將餘火澆熄再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果。

(六)「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾在離開的時候，請舉手之勞一倂帶走，維護環境的整潔。

居於過去掃墓祭祖，經常不慎引發田野火災事例，市府消防局特別呼籲市民，避免山林墓地火災憾事發生，清明節掃墓期間，一定要遵循「四不二記得」原則，所謂「星星之火足以燎原」，一不小心便會釀成林野大火，「多一份小心，少一點傷心」，大家一起來保護美麗的家園。