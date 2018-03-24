醫院引領風潮　使命成為推動健康概念的堡壘

成立至今已滿二十週年的陽明醫院，二十四日下午於嘉義高中運動場舉行運動大會，參加對象除有陽明醫院全體員工及員眷外，並有嘉義西區扶輪社社員和員眷一同前來參加，同時陽明醫院「照護據點」服務的民眾，也有將近十位阿嬤跟著員工一同進場表演，更強化了高齡長者透過運動保健的重要性。
陽明醫院院長謝景祥對「醫院」這個名詞的認知，一直建立在它「不只是一個治療的場所，更是推動健康概念的堡壘」之上；他認為，大部分的文明病，包含難治的癌症，其實都是可被預防的，而這個「養成正確的運動習慣」前提相當簡單，如果能讓運動習慣內化，變成生活的一部份，那麼像三高與心臟病、糖尿病、中風等重大疾病，便不容易上身，國內外醫學界也以許多研究證實，經常運動的人平均壽命也較少運動的人高。
運動大會全場各分項活動如「極地追擊」、「穿越地球」、「即刻救援」、「衝出封鎖線」、「俠盜聯盟」、「決勝焦點」、「飆風特攻」等競技，則以展現個人特色、挑戰體能極限，以及追求團體榮譽的目標來設計。現場除各個運動及趣味項目競賽外，會後更舉辦多項摸彩活動，多采多姿的內容，也吸引許多市民朋友們前來觀戰。
陽明醫院是嘉義市內第一家舉辦員工運動會的醫院，謝景祥期盼透過運動會的進行，能夠引領風潮，傳達「多運動就會少生病」的健康概念給市民，大家多運動多健康，讓嘉義市成為一個人人稱羨的運動家園、健康城市。