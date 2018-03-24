醫院引領風潮　使命成為推動健康概念的堡壘

成立至今已滿二十週年的陽明醫院，二十四日下午於嘉義高中運動場舉行運動大會，參加對象除有陽明醫院全體員工及員眷外，並有嘉義西區扶輪社社員和員眷一同前來參加，同時陽明醫院「照護據點」服務的民眾，也有將近十位阿嬤跟著員工一同進場表演，更強化了高齡長者透過運動保健的重要性。

陽明醫院院長謝景祥對「醫院」這個名詞的認知，一直建立在它「不只是一個治療的場所，更是推動健康概念的堡壘」之上；他認為，大部分的文明病，包含難治的癌症，其實都是可被預防的，而這個「養成正確的運動習慣」前提相當簡單，如果能讓運動習慣內化，變成生活的一部份，那麼像三高與心臟病、糖尿病、中風等重大疾病，便不容易上身，國內外醫學界也以許多研究證實，經常運動的人平均壽命也較少運動的人高。