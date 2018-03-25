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探索全球永續發展　醫護專業人員研習全民健康議題

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/25 16:23
▲2018永續發展目標醫護專業人員研習會在嘉義基督教醫院路加堂登場。（圖／嘉義市衛生局提供）
▲2018永續發展目標醫護專業人員研習會在嘉義基督教醫院路加堂登場。（圖／嘉義市衛生局提供）

以探索全球永續發展趨勢議題的2018永續發展目標醫護專業人員研習會，25日在嘉義基督教醫院路加堂登場，目地在期望藉由專業經驗之相互交流，聚焦臺灣在國際健康與永續發展上的利基點與可能貢獻，為落實全球永續發展目標，讓台灣在國際舞台發揮更大的影響力而努力。

此次研習會由嘉義市政府、多樣性城市科技研究中心(UDM)、東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心(ICLEI KCC)、林靜儀立法委員辦公室及台灣地理資訊中心共同辦理；嘉義市長涂醒哲、中華民國醫師公會全國聯合會邱泰源理事長分別為活動致詞開場，來自國內、外學者專家、各縣市醫療人員、嘉義市各醫事公會代表、全國醫學生聯合會幹部等齊聚一堂，共同探索全球永續發展趨勢議題。

涂醒哲表示，永續發展是人類美好的終極理想，聯合國將它訂為「全球永續發展目標(Sustainable Development Goals簡稱SDGs)」，2016 年1月1日正式生效，包含17項目標169個子指標，兼顧「經濟成長」、「社會進步」、「環境保護」三大面向，期望後續15年內，各國都能致力於消除一切形式的貧窮、實現平等和應對氣候變遷，同時確保沒有一個問題被遺漏。本次研討會探討主軸即是全球永續發展目標中的第3項目標(SDG3)- 以「全民健康」為目標，需要跨領域一起合作，方能確保健康及促進各年齡層的福祉。

邱泰源表示，非常讚許涂市長許多有遠見的施政理念，也感謝醫師出身、也是南投女兒的林靜儀立委替台灣人民發聲，爭取以「台灣」名義加入世界衛生組織（WHO）。邱泰源同時強調，世界衛生組織(WHO)除了對台灣人的健康照護與維護健康人權之外，更在於提升台灣的國際地位。

關鍵字涂醒哲嘉義基督教醫院林靜儀
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