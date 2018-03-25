探索全球永續發展　醫護專業人員研習全民健康議題

以探索全球永續發展趨勢議題的2018永續發展目標醫護專業人員研習會，25日在嘉義基督教醫院路加堂登場，目地在期望藉由專業經驗之相互交流，聚焦臺灣在國際健康與永續發展上的利基點與可能貢獻，為落實全球永續發展目標，讓台灣在國際舞台發揮更大的影響力而努力。

此次研習會由嘉義市政府、多樣性城市科技研究中心(UDM)、東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心(ICLEI KCC)、林靜儀立法委員辦公室及台灣地理資訊中心共同辦理；嘉義市長涂醒哲、中華民國醫師公會全國聯合會邱泰源理事長分別為活動致詞開場，來自國內、外學者專家、各縣市醫療人員、嘉義市各醫事公會代表、全國醫學生聯合會幹部等齊聚一堂，共同探索全球永續發展趨勢議題。