今日人物》影／創業不怕艱「蘭」　賴本仕活用部隊管理

很多人都誤以為彰化縣大村鄉台大蘭園董事長賴本智，可能是台大畢業，但事實上，賴本仕是一位榮民，民國65年從海軍陸戰隊退役後投入蘭花栽植產業，台大花園農場目前經營佔地2萬平方公尺，其中的最重要的關鍵就是活用部隊管理的模式來經營，讓他能有效運用人力，才能管理這麼大的農場，栽培蘭花37年的賴本仕表示，他選擇蘭花這個行業，就是要讓每個家庭、每個人都能親近美美的蘭花，家庭和樂，充滿愛的溫馨。

賴本仕表示，當年在國軍服役時真的很辛苦，但在帶領著弟兄完成各項戰演訓任務的同時，也讓他學會運用領導統御管理一個團隊，並在退役後活用在農場經營上，把所有員工的向心凝聚在一起，所以農場工作雖然很辛苦，但大家工作時氣氛都很融洽，形成一個高效能的團隊。

賴本仕當年因父親年事已高，不忍心讓他繼續辛苦的務農，在退役前已有創業規畫，並在退役後立刻著手執行，期間他深刻感受到部隊鐵一般的腦袋無法應付外面社會的多變，但在部隊裡學會的高效率工作態度，讓他努力不懈，一步一步的持續成長。

彰化榮服處處長嚴俊峰25日拜訪賴本仕，期間稱讚他在創業的路上，雖然業界競爭激烈，然而農場仍然可以穩定成長，賴本仕也不吝惜的分享他的創業心得，他希望能透過榮服處，將創業經驗分享給更多退除役官兵，讓他們也能在離開部隊後，重新在社會上開創自己的天空。

▲榮民賴本仕活用部隊管理的模式來經營台大花園農場，彰化榮服處處長嚴俊峰讚譽賴本仕為蘭花栽植產業翹楚。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

除分享經驗外，賴本仕說，往後更將優先錄用退除役官兵，讓他們「做中學」，期望他們也能跟他一樣創造一片天，如果有興趣，也能讓退除役官兵學習種植蘭花的技術，另外也感謝退輔會及榮服處的關懷與照顧，爾後將持續在自己的能力範圍內回饋給榮民榮眷。