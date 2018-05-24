語言隔閡生誤會　韓女哭泣上警所

來臺會情郎的韓籍女子，歡喜的與情人暢遊嘉義縣市著名觀光景點阿里山等地，後來卻只因風俗民情不同，而在一個手勢的各自解讀下產生誤會，更因語言的隔閡，造成兩位情人翻臉爭吵，韓女更因人生地不熟迷路而獨自哭泣，所幸好心民眾將她帶至派出所，好在於警方協助下，通知男方到場，並請韓語教師幫忙翻譯，而予了解是雙方誤會，終於冰釋前嫌，言歸重好。
日前一名韓籍女子，在民眾帶領下，哭哭啼啼的走進嘉義市新南派出所，值班員警張嘉佑見女子傷心落淚又語言不通，於是一面以簡單英文安撫其情緒，並一面了解事發經過，進而得知是與男友口角爭吵，卻在文化公園附近迷路，並由好心民眾帶至派出所向警方求助，員警了解情形後，隨即連絡韓女的男友到派出所來。
經警方了解，32歲韓籍女子在網路上與台灣28歲李姓男友相戀，5月中旬由韓國來台會情郎，從事電機工程的李男為了陪伴女友特別向公司請假，兩人共遊嘉義縣市著名觀光景點阿里山等地，當日19時許李男開車載著女友來到文化路夜市準備享受在地美食，女子提議吃燒烤，李男以手勢在頭部繞圈圈表示想想看去哪吃，結果女子誤認男友罵她笨蛋，一氣之下立即開著車門往文化公園內一面走，一面嚎啕大哭，因人生地不熟失去方向感而迷路，路過好心民眾上前關心後將女子帶來派出所求助。
新南派出所所長羅寁驊表示，該所員警得知上情後，先由女警盧伃賢陪伴女子，以簡單英文對話了解來龍去脈，當中女子一度情緒失控表示要回韓國，為了不曲解女子語意，立即聯絡韓語翻譯並透過電話通知李姓男友到派出所了解事情始末，經聯繫擔任救國團韓語教師到場協助翻譯，女子始知係誤會一場、破涕為笑，在周姓韓語教師以恢諧語調口吻勉勵兩人要好好珍惜情緣下，兩人又言歸於好，牽手走出警所，女子也非常感謝台灣警方的熱心幫忙。