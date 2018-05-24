語言隔閡生誤會　韓女哭泣上警所

來臺會情郎的韓籍女子，歡喜的與情人暢遊嘉義縣市著名觀光景點阿里山等地，後來卻只因風俗民情不同，而在一個手勢的各自解讀下產生誤會，更因語言的隔閡，造成兩位情人翻臉爭吵，韓女更因人生地不熟迷路而獨自哭泣，所幸好心民眾將她帶至派出所，好在於警方協助下，通知男方到場，並請韓語教師幫忙翻譯，而予了解是雙方誤會，終於冰釋前嫌，言歸重好。

日前一名韓籍女子，在民眾帶領下，哭哭啼啼的走進嘉義市新南派出所，值班員警張嘉佑見女子傷心落淚又語言不通，於是一面以簡單英文安撫其情緒，並一面了解事發經過，進而得知是與男友口角爭吵，卻在文化公園附近迷路，並由好心民眾帶至派出所向警方求助，員警了解情形後，隨即連絡韓女的男友到派出所來。