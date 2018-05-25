今日廣場》陳渺／布吉納法索斷交其實對台灣更好

那些願意在聯合國替我們仗義執言的，反而是美、日、歐洲這些地方的國家，即使沒有邦交，依然因為台灣擁抱的民主價值與他們相同，而願意替台灣仗義執言。所以，越來越多人已經改變想法，與其保留虛情假意的邦交國，不要也罷。

畢竟，這個國家如果不是因為斷交，或許很多人到現在根本不知道我們有這個邦交國，而且這個邦交國並沒有在國際事務上替台灣發聲，跟台灣維持邦交也僅僅只是為了自己的利益。

昨日傍晚發生了一件大事，又或許該說是小事，那就是非洲友邦布吉納法索宣布與我國斷交，不論是外交部或蔡總統都出面發表談話，除了少數不分青紅皂白的人謾罵的對象是蔡政府以外，相信多數的人對於這次的斷交都還是感到慶幸，因為，我們又少一個需要花冤枉錢的對象了。

台灣邦交國的大量減少，其實是出現在國民黨執政時期，是誰決定退出聯合國的呢？是誰堅持漢賊不兩立而導致各國選邊站的呢？後來的外交休兵有起到維護、增加邦交國的作用嗎？

此次台布斷交，除了讓我們看清這個國家的貪婪以外，更看清中國打壓台灣的無所不用其極，同時也給平常總愛講「兩岸一家親」、強調中國和平友善的政客們，打了一個最直接的巴掌。

在宣布台布斷交時，蔡總統發表演說指出，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。」說真的，這樣的談話，才能振奮人心，也才是我們期待於主政者的，挺起腰桿，勇敢走自己的台灣路。

蔡總統展現的氣魄，代表了台灣多數人的決心，過去碰到專制霸權的橫逆阻礙，台灣人民都能夠站起來，相信這次也不會在中國強勢威迫下低頭。只為自己利益的國家與台灣斷交，並不會撼動台灣的自信，也不會影響台灣的存在。

跟台灣沒有邦交的國家那麼多，毫不影響台灣在國際上被接受的程度，提供台灣免簽的國家，遠比中國來得多，越來越多的國家認同台灣，對台灣伸出友善的雙手，真的，我們會堅定信心，繼續走向世界。

●作者：陳渺／新北市／研究所學生

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