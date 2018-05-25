九價子宮頸癌疫苗　嘉義市國一女生全面接種

子宮頸癌讓台灣女性談癌色變，平均每年約新增1,500名患者，造成逾600人死亡，這也是台灣女性十大癌症之一，而子宮頸癌也是唯一可藉由疫苗與抹片及早預防的癌症，為了提供市民最好的抗癌武器，嘉義市自去年起與美國及歐盟公衛政策同步，率先推動國一女生免費接種九價子宮頸癌（HPV）疫苗，今年國一女生子宮頸癌疫苗免費接種自5月17日起於全市13所國中接種。

根據市府統計，106年度國一女生完成子宮頸癌疫苗的接種率達90.5%，而家長滿意度更高達99.5%，調查也顯示有高達99.5%家長贊成市府持續推動免費接種子宮頸癌疫苗的衛生政策，嘉義市連續兩年提供國一女生接種九價子宮頸癌疫苗，這也是目前可直接預防9種型別的HPV病毒的疫苗，能產生對應之專一性抗體，將子宮頸癌的防護力從過去的7成提高至9成。

嘉義市衛生局國健科科長林秀猜表示，本次接種使用的九價人類乳突病毒(HPV)疫苗，安全性符合美國、歐洲、澳洲、台灣等世界各國衛生主管機關的認可，發生副作用的機率約千分之四以下，相對是較低的。副作用多為輕度，其常見的副作用為注射部位疼痛、紅腫、眩暈、頭痛、疲倦、發燒等，一般而言會自行緩解。

林秀猜指出，為提供嘉義市婦幼最好的健康照顧，市府也持續推動免費婦癌篩檢活動，針對30歲以上婦女，除了免費子宮頸抹片檢查或乳房攝影外，今年度「醫院型整合性健康篩檢」計畫也已經開始起跑，發揮嘉義市醫療資源豐沛之優點，提供便民貼心措施，也成功吸引更多市民參與整合性預防保健服務。