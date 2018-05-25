雲林推動產業創新研發　地方型SBIR成果發表

李進勇表示，產業創新是企業永續經營的重要條件，縣府自民國97年開始與經濟部合作推動地方型SBIR，鼓勵在地業者勇於挑戰、樂於創新，去(106)年度縣府輔導了20間廠商，總補助金額達849萬元，今日特別舉辦成果發表會，讓大家認識業者們的努力與創意，也要感謝雲科大、虎科大、環科大等單位挹注學界資源協助產業升級。

雲林縣政府展現推動在地產業創新研發之成果，今(25)日在親民大廳舉辦「106年度雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，現場展示20家受輔導廠商的研發成果，縣長李進勇、縣議員蔡秋敏、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興、虎尾魅力商圈理事長程素鳳、雲林科技工業區服務中心主任俞國華、豐田工業區服務中心主任林揮獅、雲科大、虎科大、環科大三校代表等人到場給予廠商肯定，並鼓勵縣內其他業者踴躍加入產業創新的行列。



▲縣長李進勇頒發由禾橙視覺設計有限公司贊助的文創紀念品給受輔導之廠商。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）



▲藉由SBIR的經費補助，縣內業者可不斷創新、提升競爭力。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

106年度地方型SBIR補助計畫農業農產品加工類有8案、紡織類2案、精密機械類3案以及文化創意產業類7案，合計20案，總補助金額達849萬元；縣府輔導在地廠商以自有財源配合政府補助款從事創新研發工作為縣內中小企業創新研發工作注入活水，提升雲林產業的競爭力。



▲金源益食品有限公司的科技辦桌，讓訂桌變簡單、佳餚更美味。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

106年度之創新研發成果斐然，例如「坦德科技股份有限公司」以車用LED背光源高輝度導光板聞名於業界，今年度透過地方型SBIR與車輛中心合作，克服萬難成功開發出車用LED頭燈用LENS，掌握關鍵技術，將有機會成為全球車廠供應鏈的關鍵元件供應商。



▲禾橙公司將天上聖母座前的千里眼順風耳Q版化，創造出宗教文創的新價值。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

另外，好蝦冏男社有限公司研發出「NG蝦乾燥技術與產品開發」，創造次級蝦的新價值，也提升了速食料理包的美味；禾橙視覺設計有限公司將天上聖母座前的千里眼順風耳Q版化，活靈活現地與北港在地風情相結合，創造出宗教文創的新價值；金源益食品有限公司的科技辦桌，顛覆傳統流水席的訂桌服務，將在地食材與科技應用相結合，讓訂桌變簡單、佳餚更美味；弘璟企業社則利用高發泡塑膠製品廢料再利用、點石成金，製成耐用的浮板、隔音材、緩衝墊，足為循環經濟的典範。



▲弘璟企業社利用高發泡塑膠製品廢料再利用，創造循環經濟。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

建設處處長蘇孔志補充說，地方型SBIR連續11年的推動，已在雲林萌芽茁壯，成為雲林廠商研發創新最優質的平台，集結雲林縣的3所大學、紡綜所、嘉義產業創新研發中心等研究實力，共同推升雲林的產業能量。今年成果展中，由禾橙視覺設計有限公司贊助的文創紀念品，獨具收藏價值，增添本活動的創意和色彩，期待更多的雲林中小企業加入創新研發的行列，希望透過持續不斷的創新，才能讓企業永續發展、轉型並開創產業新藍海。