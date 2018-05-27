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拒當「大魯蛇」！阿嬤帶鬧鐘北上　參與喚醒台灣行動

記者黃玿琮／台中報導2018/05/27 19:45
▲3個加起來近240歲的阿嬤，一起上街頭，都是為了兒孫的未來。(圖／法稅改革聯盟提供，2018.5.27)
▲3個加起來近240歲的阿嬤，一起上街頭，都是為了兒孫的未來。(圖／法稅改革聯盟提供，2018.5.27)

法稅改革聯盟27日號召各界帶著鬧鐘到台北政經中心，要以巨大的能量一起呼籲「全面睡醒翻轉未來Wake up, Taiwan!」。來自台中各區、里代表200多人，搭乘五輛遊覽車北上參加大遊行暨草原音樂會，隊伍不畏炎炎烈日，在攝氏38度高溫下沿途高舉標語呼口號，希望叫醒沈睡的政府。

法稅改革聯盟指出，台灣幾乎淪為亞洲的「大魯蛇」，平均薪資倒退17年，青年成了「厭世代」，飽受低薪壓榨，買不起房子、不婚、不生，或者出國當「台勞」。而政府卻沈睡不起，拿不出有效的解決方案。為此，法稅改革聯盟號召各界帶著鬧鐘到台北政經中心，要以巨大的能量一起呼籲「全面睡醒翻轉未來 Wake up, Taiwan!」，喚醒「昏迷指數」爆高的台灣。

▲來自全台各地超過8,000人帶著鬧鐘，要台灣Wake up! (圖／法稅改革聯盟提供2018.5.27)

遊行隊伍由來自台灣各地8,000多人所組成，高2米的「稅災戶魯西」被吊在囚車遊街，寶特瓶形塑大怪獸「黑暗財稅幫」躺在滿滿獎金上，大啖民脂民膏；現場還有厭世代高舉「麵包炸彈」，高呼給我麵包，不要三拋，英雄聯盟的鋼鐵人、浩克、美國隊長、超人、神力女超人、蜘蛛人、雷神索爾等正義之師，也在隊伍之列。

法稅改革聯盟發起人前台大教授陳志龍、真理大學副教授吳景欽、中華人權協會理事長林天財律師、前立委黃文玲律師、德國奧斯納布魯克大學駐台教授連福隆、中華大學行政管理學系副教授曾建元等人也到場聲援，希望政府可以清醒。

台灣財經刑法研究學會事長陳志龍指出，如今稅務不依據法律、事實證據，財經幫們稅務獎金滿天飛；他表示，全國7860位村里長，有92%以上參與稅務改革的推動，他也大聲為村里長加油、為村里民、人民加油。

▲來自台中超過250人帶著鬧鐘，參加北上叫醒政府行列。(圖／法稅改革聯盟提供2018.5.27)

年輕世代紛紛出走，台灣正面臨只剩老人、小孩的嚴重國安問題，逼得阿公阿嬤也要上街頭！來自台中張阿嬤一家三代一起走上街頭，張阿嬤說：「如果政府繼續睡，我的孫子該怎麼辦？今天的鬧鐘有夠大聲了吧？希望能讓沈睡的政府清醒。」

遊行隊伍中有三位特別醒目的阿嬤，分別來自新社與西屯，三人加起來超過240歲，她們不畏高溫，一路從自由廣場遊行到華山中央藝文公園。來自新社的陳姓阿嬤說，不叫醒政府，台灣沒希望了。

法稅改革聯盟蔡姓志工表示，除了要喚醒政府，民眾自己也要覺醒，別讓自己的權益睡著了，只有清醒的民眾才能監督政府。

關鍵字法稅改革聯盟鬧鐘喚醒台灣魯蛇
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