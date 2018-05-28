又見分屍案！台大女遭男友分屍藏花圃　屍塊分裝成7袋

分屍案又一樁！新北市板橋區驚傳駭人分屍案， 28 歲的朱姓男子殺害台大畢業的黃姓女友，並將黃女屍塊肢解，分裝進 7 包塑膠袋提到草叢堆放，犯案後，朱男疑似畏罪，今（ 28 ）日一早被發現在新莊區長青街上的舊衛生所上吊自殺。

警方表示，黃女失蹤多日，警方接獲協尋通報後，前往黃女的朱姓男友位於板橋區國光路住處查看，才發現黃女遭殺害分屍，並分 7 包塑膠袋埋放在花圃。今早有民眾在新莊區長青街上的舊衛生所發現上吊的朱男，現場找到其遺留的遺書，其中透露了殺害女友分屍一事。

據了解，黃女的家屬日前曾在臉書社團「爆料公社」中發文尋找黃女下落，文中焦急寫下「手機完全關機，中華電信也無法定位」，並提到妹妹有位朱姓男友，且曾傳訊透露男友有很多問題，不禁懷疑是遭到朱男限制自由、軟禁，朱男父母則始終閃爍其詞，不願透露兒子去向。