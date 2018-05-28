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全國技能競賽　員林農工學生表現優異

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/28 15:04
▲員林農工全國技能競賽分區賽，(右)校長林玉芬，參加造園景觀職類技能賽銀牌(右二)陳宥亦及(左二)張駿曜，獲得工業機械修護職類金牌柯程祐(左)。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.28）
▲員林農工全國技能競賽分區賽，(右)校長林玉芬，參加造園景觀職類技能賽銀牌(右二)陳宥亦及(左二)張駿曜，獲得工業機械修護職類金牌柯程祐(左)。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.28）

全國技能競賽分區賽成績揭曉，員林農工歷經2日的龍爭虎鬥，獲得工業機械修護職類金牌、造園景觀職類銀牌與砌磚職類第五名及佳作等優異成績。今年適逢世界技能競賽的國手選拔年，賽事激烈，而該校學生出類拔萃脫穎而出，拿下獎牌，消息傳回學校，全校師生都非常高興。


▲員林農工全國技能競賽分區賽，參加造園景觀職類技能賽銀牌(右)陳宥亦及(中)張駿曜，獲得工業機械修護職類金牌柯程祐(左)。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.28） 

目前已擁有熱處理及機械加工2張乙級證照及其他6張丙級證照的柯程祐，今年拿到全國技能競賽中區分賽工業機械修護職類金牌，家住伸港鄉，每天通學，長輩在家中賣東山鴨頭小吃維生，而柯程祐從國小時就對組合積木、3D立體模型非常有興趣，就讀伸港國中13歲的年紀，就立定未來志向，要朝向機械工程邁進。

 
▲柯程祐參加工業機械修護職類，獲得金牌。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.28）

去年柯程祐參加全國技能競賽只獲得全國第四名，但他明白「堅持」才是成功的不二法門，仍然持續不斷地練習基本功，並學習分配工作時間、加工順序，縮短完工時程。期許自己在八月份的全國賽時能入選國手，目前正準備CNC乙級證照考試及未來能進入高雄應用大學模具工程科系就讀。


▲柯程祐參加工業機械修護職類，獲得金牌。（圖／員林農工提供，2018.05.28） 

而園藝科二年級學生張駿曜與陳宥亦，兩人一組，現場臨危不亂優化細節，參加造園景觀職類技能賽拿下銀牌，去年在全國賽時獲得第五名的張駿曜，今年捲土重來拿到銀牌，仍對金牌迫切渴望，兩人都指出，自己對實作很有興趣，加上平時積極練習，這次在作品的完成度上感到更有信心。未來會不斷加強努力，一直參加比賽，直到奪金為止。 
▲園藝科二年級的學生陳宥亦，平日在校整理園藝。（圖／員林農工提供，2018.05.28）

校長林玉芬表示，中部地區為製造業重鎮，學校又近田尾公路花園，師生在這次分區賽工業機械修護、造園景觀及砌磚等相關職類展現專業技術訓練的不凡實力，對技術人力的培育更具信心。在分區賽獲得前5名的選手，將於8月6日至10日參加勞動力發展署中彰投分署主辦的全國技能競賽，再創佳績。

 
▲園藝科二年級的學生張駿曜，平日在校整理園藝。（圖／員林農工提供，2018.05.28）

關鍵字員林農工技職競賽機械園藝
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