沈莉惠資助印度兒童　陪伴追尋醫生夢

在嘉基醫院從事護理師工作的沈莉惠今年26歲，由於受到父母親樂於助人性格的影響，加上喜歡與小朋友互動，她於學生時期利用課餘時間參與台灣世界展望會志工服務，而在穩定工作後，即加入資助兒童的行列，並已資助印度的斯密特三年多，雖讓未婚的沈莉惠有了甜蜜的負荷，但她還是希望能夠持續陪伴「印度兒子」健康長大、實現當醫生的夢想。
沈莉惠表示，資助過程中，令她印象最深刻的是看到他寄來的信上寫著長大後想當醫生的夢想，斯密特在信上提到他的家由芧草搭建而成，最喜歡的食物是米飯，最喜歡打板球；沈莉惠的不捨的說，米飯在台灣很容易取得，但好像很少人會以米飯為最喜愛的食物，然而或許當地米飯不易取得，讓斯密特很珍惜每一粒米飯。
沈莉惠說，她小時候時常見到父母親幫助有需要的人，耳濡目染下讓她也覺得助人為樂，特別是對弱勢兒童，因此在參與志工服務的過程中，她看見許多國內外貧困兒童的需要，所以畢業於工作逐漸穩定後，即開始加入資助兒童計畫，迄今約三年時間。
從每年年度成長報告，看到斯密特在照片上有了笑容，無論是玩著板球或是拿著當地水果，或是分享當地的五彩節慶典，這些點滴都讓沈莉惠覺得彌足珍貴，在護理工作忙碌之餘，她也會寫信給斯密特，分享自己的工作和生活；資助兒童讓沈莉惠提早體驗當母親的心情，因此也讓她自我期許要穩定工作，才能持續幫助印度兒子生活改善、不會面臨餓肚子情況，沈莉惠強調，雖然自己幫助的不多，但希望有機會能夠陪伴斯密特完成他的醫生夢。