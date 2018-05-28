沈莉惠資助印度兒童　陪伴追尋醫生夢

在嘉基醫院從事護理師工作的沈莉惠今年26歲，由於受到父母親樂於助人性格的影響，加上喜歡與小朋友互動，她於學生時期利用課餘時間參與台灣世界展望會志工服務，而在穩定工作後，即加入資助兒童的行列，並已資助印度的斯密特三年多，雖讓未婚的沈莉惠有了甜蜜的負荷，但她還是希望能夠持續陪伴「印度兒子」健康長大、實現當醫生的夢想。

沈莉惠表示，資助過程中，令她印象最深刻的是看到他寄來的信上寫著長大後想當醫生的夢想，斯密特在信上提到他的家由芧草搭建而成，最喜歡的食物是米飯，最喜歡打板球；沈莉惠的不捨的說，米飯在台灣很容易取得，但好像很少人會以米飯為最喜愛的食物，然而或許當地米飯不易取得，讓斯密特很珍惜每一粒米飯。