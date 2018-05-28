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中正學生記錄片　感受台灣土地人事物

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/28 22:00
▲中正大學傳播系學生團隊進入阿里山深山裡的部落，一探鄒族獵人狩獵文化的神秘面紗。(圖／中正大學提供)
▲中正大學傳播系學生團隊進入阿里山深山裡的部落，一探鄒族獵人狩獵文化的神秘面紗。(圖／中正大學提供)

中正大學傳播系107級畢業製作以劇情片、紀錄片、攝影展及雜誌共8組作品，傳達學生對台灣人事物、社會議題等多元觀點，感受台灣這塊土地，其中紀錄片不僅從民雄鄉三興村耆老的人生觀，探討身份認同，更進入阿里山深山裡的部落，一探鄒族獵人狩獵文化的神秘面紗。

導演田瑀說，「上山走走」紀錄片，記錄阿里山鄒族獵人浦少光的日常生活，傳達獵人對自然和土地的情感與關係，一般人認為狩獵就是開槍射殺獵物，但看似瞬間的動作，更長的是等待與準備，從聽風聲、看風向到觀察動物足跡，都蘊含著獵人的成長環境及價值觀。

田瑀表示，由於學生團隊拍攝的鄒族部落在深山裡，光是騎車上山就花了3個小時，每次到部落一待就是至少3天，拍攝中最困難的地方莫過於體力不足，獵人花1個多小時走的路程，學生卻要花上6個小時，走在崎嶇的道路上，一個沒踩穩就可能滾下山，在實際走過後，才發現台灣很大，人類很渺小，渺小的獵人居然能橫越山林，堅毅的力量實在令人佩服。

另一部紀錄片「陳先生」，透過導演宋慧昱與老村幹事陳珠華的互動，記錄教唱日語歌陳先生（sen-sei）─高齡90歲阿公的人生觀；宋慧昱表示，由於父親是外省第二代，從小被灌輸的觀念讓自己在同儕間有了差異，而陳珠華阿公一生經歷日治時期、國民政府的時代變遷，希望從阿公身上找到自我身份認同，宋慧昱說，無論是和村民打招呼、聊天，或收集照片、寫書法、教日文，雖然都是平凡的小事，但陳珠華阿公總是很認真的生活著，那些「古早代誌」早已成為自我的一部份，延續至今。

今年中正傳播畢製還有3部劇情片、2場攝影展、1本雜誌；除了挑戰女同志情感糾葛的劇情片「霓虹深處的鱷魚」、以網路直播為題材的懸疑驚悚片「晦色直播」，「在告別之前」也描述社工師在安置個案之前的艱難抉擇，每次安置都是短暫的告別，而「透早誌」則結合二十四節氣與嘉義在地的人文故事。

每年5月底是中正傳播畢業製作發表的日子，中正大學傳播畢製首映場將於29、30日晚間6時30分在該校活動中心演藝廳登場，6月2、10、16日也將在嘉義、台北、台中巡迴放映，中正大學傳播系表示歡迎民眾響應。

關鍵字中正大學傳播系鄒族獵人民雄鄉三興村
雲林首屆龍舟賽　師生集思廣益練習

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