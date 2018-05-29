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重拾年輕熱情　復古舞會重溫甜美回憶

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/29 19:05
▲孫嘉蓉團長為獨居長者們準備華麗的歐式宮廷風服裝。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.29）
▲孫嘉蓉團長為獨居長者們準備華麗的歐式宮廷風服裝。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.29）

許多長者們年輕時個個身懷絕技，卻缺少一展長才的舞台，華山基金會為鼓勵弱勢長者「活到老、動到老」，每年都會舉辦老人相關趣味活動，讓長輩可以動動筋骨、展現活力。今年6月21日即將辦理的「創意復古趴」舞會，就是希望老長輩們能在台上發光發熱，重拾年輕時的那份熱情，並重溫往日的甜美回憶。

嘉義華山基金會為讓參加嘉義區「創意復古趴」舞會的長輩們都能光耀出場，特別邀請火焰舞蹈團孫嘉蓉團長授課，而孫團長也特地為獨居長者們準備華麗的歐式宮廷風服裝，讓長者們特別光鮮亮麗。孫嘉蓉也於29日上午，以最夯的海草舞和長者熱情互動，提前為舞會拉開序幕。

孫嘉蓉長期參與陪伴獨居長輩的公益活動，並每年認助服務經費支持華山基金會對孤老的付出，她表示，藉由自己所長，希望能拋磚引玉的為舞會募集經費。

「百老-創意復古趴」舞會將於6月21日登場，預計邀請嘉義縣市各鄉鎮約250位弱勢獨居長輩參加，屆時老人們將戴上自己的道具「舞」器，化身為舞池中最閃耀的明日之星，並將有百老千歲共舞的珍貴畫面。舞會策辦人之一的華山基金會志工許譽騰說，關心現在老人就是關心明日自己，希望延續每年專屬老人界的熱鬧與感動。

華山基金會站長黃筱君表示，華山基金會沒有跟政府申請經費，才能不受限制服務更多老人，也因為服務的彈性較大，才能即時滿足長輩的需求。據統計，嘉義地區去年52000服務人次中，心理支持(關懷訪視、促進社會參與、年節關懷)佔最大比例有47.58%，第二是生活照顧類(物資協助、陪同或代購物品、代辦庶務)佔26.89%，第三就是陪同就醫、協助取藥、護理服務的醫事服務，占15.3%。透過關懷訪視、家務整理、陪同就醫、環境改善、護甲與原床泡澡服務，讓孤老在第一時間即獲得協助，豐富其晚年人生。

華山呼籲各界踴躍捐款，支持三失長輩常年服務經費，讓孤老服務能永續推廣。

關鍵字華山基金會創意復古趴火焰舞蹈團孫嘉蓉黃筱君許譽騰
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