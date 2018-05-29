重拾年輕熱情　復古舞會重溫甜美回憶

許多長者們年輕時個個身懷絕技，卻缺少一展長才的舞台，華山基金會為鼓勵弱勢長者「活到老、動到老」，每年都會舉辦老人相關趣味活動，讓長輩可以動動筋骨、展現活力。今年6月21日即將辦理的「創意復古趴」舞會，就是希望老長輩們能在台上發光發熱，重拾年輕時的那份熱情，並重溫往日的甜美回憶。

嘉義華山基金會為讓參加嘉義區「創意復古趴」舞會的長輩們都能光耀出場，特別邀請火焰舞蹈團孫嘉蓉團長授課，而孫團長也特地為獨居長者們準備華麗的歐式宮廷風服裝，讓長者們特別光鮮亮麗。孫嘉蓉也於29日上午，以最夯的海草舞和長者熱情互動，提前為舞會拉開序幕。