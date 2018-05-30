歌迷放心！席琳狄翁病癒復出了

「西洋歌壇傳奇天后」席琳狄翁即將首次來台，於今年暑假7月11日、13日、14日在台北小巨蛋連唱三場，繼2014年取消來台開唱，千萬粉絲苦苦等待，終於在2018可以一睹偶像風姿。但她於今年四月傳出因中耳咽鼓管異常開放，接受開刀治療而被迫取消在拉斯維加斯的演唱會，著實讓粉絲再次擔心天后身體狀況，所幸5月22日晚間，席琳狄翁正式復出，讓歌迷心中的大石頭終於放下。

此次病癒復出，席琳狄翁帶來新曲〈Ashes〉，馬上登上音樂排行榜，排名竄升中，音樂錄影帶也榮登Youtube點閱率第一，席琳狄翁表示2018亞洲巡演會將此單曲納入演唱曲目。不論是經典名曲或者新曲目，席琳狄翁對自己的要求、對歌迷的重視都可以在演出與作品中看見與聽見，首次來台開唱，從〈My Heart Will Go On〉一曲著迷的台灣粉絲們，苦等20年，終於可以於今年夏天盼到本尊登場。