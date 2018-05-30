大亞董座沈尚弘接任馬達協會理事長　助產業拓展多元商機

台灣馬達產業協會今（30）日召開第4次會員大會，為加強馬達產業與相關應用產業之鏈結，此次大會特地邀請台灣無人機應用發展協會出席，雙方共同簽署合作意向書。同時也進行理事長交接儀式，新任理事長-大亞集團董事長沈尚弘表示，科技進步各種馬達的應用，在設計、效能與節電上的要求也日新月異，未來將集結馬達產業界的力量，協助整合政府與民間資源，拓展多元商機。

台灣馬達產業協會第4次會員大會今日登場，此次特地邀請台灣無人機應用發展協會出席，雙方將共同簽署合作意向書，希望經由兩個單位的合作，加速產業技術深化的腳步。同時，也邀請台灣醫療照護輔具協會出席，與馬達協會進行產業互動。

另外，會員大會上也進行理事長交接，由大亞集團董事長沈尚弘正式接任，他說就任2個月以來學習很多，看到未來各種馬達的應用非常多元，科技進步對馬達應用的要求也日新月異，包括馬達的體積、重量、效能、節電或節能的需求都更精進。

沈尚弘說過去他以製造端來看馬達產業，如今進到協會從應用端、客戶端去理解整個馬達產業，對他個人而言也是非常寶貴的學習經驗，未來將攜手產業先進、學術單位一同研究發展與製造更多符合應用需求的馬達，如智慧家電、醫療輔具、自動化、機器人、電動車等，同時也將協助整合政府與民間資源，擴大業務與拓展多元商機。

沈尚弘也代表馬達協會在會上進行工作報告，並邀請台灣無人機應用發展協會理事長何毅夫、金屬中心精微成形研發處處長林崇田、前科技部次長/成大馬達中心教授蔡明祺進行專題演講，暢談無人機產業現況與趨勢、智慧製造技術之應用與「列印來的馬達」3D列印技術之應用。