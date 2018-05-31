致公黨民調：憂心缺電　4成民眾支持重啟核四

蔡政府能源政策令人擔憂，最新民調顯示，全台近 7 成民眾擔心台灣缺電，近6成不滿意蔡政府在能源政策上的表現，也有逾 4 成民眾支持「重啟核四」。
中華民族致公黨公布今（31）日公布民調指出，全台有 69.4% 的民眾擔心台灣缺電，有 74.7% 的民眾會因為台灣可能會缺電而考慮節約用電；詢問民眾居住的區域空氣汙染嚴重程度，有 50.2% 認為不嚴重、 44.8% 覺得嚴重。
詢問民眾支不支持深澳電廠，有 48.5% 的民眾不支持，只有 29.5% 民眾支持；另外有 41.4% 的民眾支持「重啟核四」以滿足發電需要。整體來看，有59.6%的民眾不滿意蔡政府在能源政策上的表現
關於總統蔡英文就任至今的表現，滿意度僅 26.8% 、不滿意度破五成達 53.3% ，相較上次調查，滿意度減少 8.2 百分點，不滿意度增加 3.1 百分點；行政院長賴清德就任至今的表現，滿意度為 37.3% 、不滿意度過四成達 42.3% ，相較上次調查，滿意度下降 6.8 百分點，不滿意度增加5.3百分點。
此次民調為趨勢民意調查股份有限公司，於 24 日至 25 日晚間 6 時 30 分至 10 時針對戶籍在台灣地區 20 個縣市且年滿 20 歲以上的民眾，以分層比例隨機抽樣的方式進行住宅電話訪問，共調查完成 1104 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 3.0 個百分點，並依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權。