NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈促轉會揭牌　蔡英文：了斷威權時代鹹酥雞加購這配料　內行人狂讚美味8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

致公黨民調：憂心缺電　4成民眾支持重啟核四

記者林仕祥／台北報導2018/05/31 12:17
▲中華民族致公黨公布最新民調，有6成民眾不滿政府在能源政策上的表現，超過4成支持重啟核四。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.31）
▲中華民族致公黨公布最新民調，有6成民眾不滿政府在能源政策上的表現，超過4成支持重啟核四。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.31）

蔡政府能源政策令人擔憂，最新民調顯示，全台近 7 成民眾擔心台灣缺電，近6成不滿意蔡政府在能源政策上的表現，也有逾 4 成民眾支持「重啟核四」。

中華民族致公黨公布今（31）日公布民調指出，全台有 69.4% 的民眾擔心台灣缺電，有 74.7% 的民眾會因為台灣可能會缺電而考慮節約用電；詢問民眾居住的區域空氣汙染嚴重程度，有 50.2% 認為不嚴重、 44.8% 覺得嚴重。

詢問民眾支不支持深澳電廠，有 48.5% 的民眾不支持，只有 29.5% 民眾支持；另外有 41.4% 的民眾支持「重啟核四」以滿足發電需要。整體來看，有59.6%的民眾不滿意蔡政府在能源政策上的表現

關於總統蔡英文就任至今的表現，滿意度僅 26.8% 、不滿意度破五成達 53.3% ，相較上次調查，滿意度減少 8.2 百分點，不滿意度增加 3.1 百分點；行政院長賴清德就任至今的表現，滿意度為 37.3% 、不滿意度過四成達 42.3% ，相較上次調查，滿意度下降 6.8 百分點，不滿意度增加5.3百分點。

此次民調為趨勢民意調查股份有限公司，於 24 日至 25 日晚間 6 時 30 分至 10 時針對戶籍在台灣地區 20 個縣市且年滿 20 歲以上的民眾，以分層比例隨機抽樣的方式進行住宅電話訪問，共調查完成 1104 份有效樣本，在 95% 信心水準下，抽樣誤差為正負 3.0 個百分點，並依內政部最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權。
 

關鍵字蔡英文賴清德核四能源致公黨
「我被做掉了！」林為洲擬參選到底大陸若武力犯台　僅1成願從軍抵抗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan