致公黨民調：憂心缺電　4成民眾支持重啟核四

蔡政府能源政策令人擔憂，最新民調顯示，全台近 7 成民眾擔心台灣缺電，近6成不滿意蔡政府在能源政策上的表現，也有逾 4 成民眾支持「重啟核四」。

中華民族致公黨公布今（31）日公布民調指出，全台有 69.4% 的民眾擔心台灣缺電，有 74.7% 的民眾會因為台灣可能會缺電而考慮節約用電；詢問民眾居住的區域空氣汙染嚴重程度，有 50.2% 認為不嚴重、 44.8% 覺得嚴重。

詢問民眾支不支持深澳電廠，有 48.5% 的民眾不支持，只有 29.5% 民眾支持；另外有 41.4% 的民眾支持「重啟核四」以滿足發電需要。整體來看，有59.6%的民眾不滿意蔡政府在能源政策上的表現