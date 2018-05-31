尋找畢書盡　打卡反毒抽限量公仔

藝人畢書盡擔任高雄反毒大使，帥氣模樣令粉絲尖叫，為了擴大年輕朋友反毒認知、支持反毒，新聞局與毒品防制局合作推出「高雄找Bii畢書盡網路活動」，在高雄知名景點或地標明顯角落，設置30座畢書盡的反毒立牌，於6月1日至6月25日活動期間，只要找到任何一尊人型立牌，合影拍照並上傳到自己的IG，打卡標註地點與@kaohsiung_city，並於圖片解說hashtag#愛自己不吸毒後，公開發布，即可參加限量Bii畢書盡手繪創作扭蛋公仔一組(5隻)抽獎，限量30組，中獎訊息將於6/28公布於@kaohsiung_city Instagram釘選限時動態，Bii粉及來高雄的遊客千萬別錯過！



▲高雄知名景點或地標明顯角落，設置30座畢書盡的反毒立牌。（圖／高市新聞局提供,2018.05.31）

新聞局指出，菸害及毒品都會刺激中樞神經，兼具多重藥理作用，具有成癮性，市府除了加強落實校園防制學生藥物濫用、成立毒防局，亦希望家長能共同關心我們的下一代，避免菸害與藥物濫用，活動期間適逢6月3日禁菸節及6月26日國際反毒日，市府也希望形塑6月無毒月，打造無毒家園，在暑假前提醒年輕朋友，青春健康反毒愛自己。



▲30組的限量扭蛋公仔，是由畢書盡親手設計「BiiQ樂團」。（圖／高市新聞局提供,2018.05.31）

新聞局表示， 30組的限量扭蛋公仔，是由畢書盡親手設計「BiiQ樂團」，一組5隻小巧可愛，有鼓手、主唱、吉他手、貝斯手、鍵盤手，相當值得收藏；此外，新聞局也透露，30面人型立牌放置在交通據點、文藝場所、百貨公司、影城、甚至醫院皆可以看到Bii的蹤跡，尋找Bii的同時也可來趟高雄輕旅行，歡迎年輕朋友、粉絲一起合影打卡，大聲說就是要#愛自己不吸毒！更多活動辦法請見: (https://www.instagram.com/p/BjbJ8umh0W6/?taken-by=kaohsiung_city)

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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