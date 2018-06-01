台灣國防預算　美方質疑無法應付大陸軍事威脅

美國東亞政策研究中心( East Asia Policy Studies )學者海斯( Ryan Hass )表示，要提高多少國防預算、怎麼使用國防預算，是一種主觀判斷。他認為台灣的國防預算是無法滿足採購潛艦與 F-35 戰機。

我國國家安全面臨來自中國大陸嚴峻的軍事威脅，但是美國媒體指出，台灣想要採購潛艦與先進戰機等裝備因應解放軍威脅，但是台灣的國防預算顯然無法支付先進武器的採購。

戰略和國際研究中心( CSIS )研究員格拉澤( Bonnie Glaser )指出，台灣與美國軍方關係雖然密切，但是在採購某些武器上缺乏共識。她以採購潛艦為例，美國在2003年宣布售台潛艦，但是台灣該買何種尺吋、何種任務性質的潛艦，台美之間缺乏共識。台灣想買柴電潛艦，美國卻沒有生產。

蔡英文政府上台後，中國大陸藉由軍機繞台威脅台灣，台灣與中國大陸的經貿與政治關係也降溫。而北京的主要企圖是消滅台灣的獨力意圖，但是台灣的國防預算顯然無法應付。

軍情與航空網站總編輯施孝瑋表示，美國海軍學會文章指出台灣國防預算不足，是否有足夠防衛台灣的決心。如果是美國海軍學會刊文質疑，某種程度代表官方觀點，藉由學會表達，這我們就得要留意了。