NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

台灣國防預算　美方質疑無法應付大陸軍事威脅

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/01 12:09
▲台灣想買F-35B先進戰機，但是美方質疑台灣的國防預算能否支應。（圖／美國海軍）
▲台灣想買F-35B先進戰機，但是美方質疑台灣的國防預算能否支應。（圖／美國海軍）

我國國家安全面臨來自中國大陸嚴峻的軍事威脅，但是美國媒體指出，台灣想要採購潛艦與先進戰機等裝備因應解放軍威脅，但是台灣的國防預算顯然無法支付先進武器的採購。

美國海軍協會（ USNI ）報導指出，台灣想採購先進武器抵禦中國大陸威脅，但是蔡英文政府卻無法下定決心提高國防預算。

美國東亞政策研究中心( East Asia Policy Studies )學者海斯( Ryan Hass )表示，要提高多少國防預算、怎麼使用國防預算，是一種主觀判斷。他認為台灣的國防預算是無法滿足採購潛艦與 F-35 戰機。

戰略和國際研究中心( CSIS )研究員格拉澤( Bonnie Glaser )指出，台灣與美國軍方關係雖然密切，但是在採購某些武器上缺乏共識。她以採購潛艦為例，美國在2003年宣布售台潛艦，但是台灣該買何種尺吋、何種任務性質的潛艦，台美之間缺乏共識。台灣想買柴電潛艦，美國卻沒有生產。

蔡英文政府上台後，中國大陸藉由軍機繞台威脅台灣，台灣與中國大陸的經貿與政治關係也降溫。而北京的主要企圖是消滅台灣的獨力意圖，但是台灣的國防預算顯然無法應付。

軍情與航空網站總編輯施孝瑋表示，美國海軍學會文章指出台灣國防預算不足，是否有足夠防衛台灣的決心。如果是美國海軍學會刊文質疑，某種程度代表官方觀點，藉由學會表達，這我們就得要留意了。

 

 

 

關鍵字f-35海軍潛艦國軍國防預算
內心話延燒　柯P：我不是親柯人士姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan