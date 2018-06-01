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資訊廢品換禮品　手中垃圾變黃金

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/01 18:15
▲嘉義市環保局於3C賣場前宣導廢資訊物品回收兌換活動。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.1）
▲嘉義市環保局於3C賣場前宣導廢資訊物品回收兌換活動。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.1）

電腦已成資訊時代的生活必需品，但因科技的日新月異，各項產品推陳出新之速度極快，各種資訊物品使用壽限也相對縮短，而這些報廢掉的又該怎麼處呢？嘉義市環境保護局為落實資源回收再利用，與嘉義市全國電子興業店、友愛店及燦坤中埔店等3家3C賣場合作推出「廢資訊物品回收兌換活動」，只要在107年6月4日起至6月15日間，將廢資訊物品送交上述三家門市，即可以1項廢資訊物品兌換1組不鏽鋼環保吸管組。

環保局廢棄物管理科科長孫意惇表示，拿廢資訊物品來兌換不鏽鋼環保吸管組，不失為聰明選擇之一，常見的廢資訊物品有廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢主機(需完整含主機殼、電源供應器、主機板、硬碟等)、廢液晶螢幕、廢鍵盤、廢印表機等，如不當拆解或隨意丟棄會造成重金屬污染，其中鉛、鎘、汞此三種重金屬，更是具有生殖毒性的環境荷爾蒙，攝入人體易導致不孕、流產、早產及胚胎發育異常等問題。

孫意惇指出，廢資訊物品若能妥善回收不僅可避免污染，還能讓其中的稀貴金屬，如黃金、白金、稀土等再度循環利用，只要維持廢資訊物品完整機體，並逆向交由販賣的3C通路商業者、清潔隊或資源回收業者妥善回收，就能讓手中的「垃圾」蛻變成「黃金」。

嘉義市環保局張志誠局長強調，資源逐漸匱乏，讓我們一起愛物惜物並落實資源回收，本次活動選擇的不鏽鋼環保吸管組兌換品，更是希望倡導市民朋友使用重複性的環保吸管，取代一次性的塑膠吸管，愛嘉，讓我們從小小的改變做起。

關鍵字嘉義市環境保護局3c賣場廢資訊物品回收
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