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嘉市提升消防超勤加班費　捕蜂捉蛇委義消

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/01 19:33
▲警消人員將捕蛇器委由市長轉交予義消人員，象徵移交捕蜂捉蛇業務。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.1）
▲警消人員將捕蛇器委由市長轉交予義消人員，象徵移交捕蜂捉蛇業務。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.1）

今年四月底，桃園市敬鵬平鎮廠房發生大火，造成6名搶救作業的消防人員不幸殉職，再往前推，104年桃園市新屋保齡球館火災也造成6名年輕消防人員殉職，而根據統計，102年至今消防人員已共有24人殉職，為嘉勉危險又辛苦的消防弟兄，嘉義市6月起將提升消防人員超勤加班費，並將捕蜂捉蛇業務委由義消協助，守護消防專業。

嘉義市消防人員雖然面臨高度工作危險、高度生命折損風險，以及每月超時服勤120小時等情形，依然盡忠職守地為市民守護、熱心協助抓捕民眾家裡的蛇蜂，作為稱職的城市安全守門員，其辛勞與危險的程度不言而喻，嘉義市府表示，消防工作具有高度危險性，對身體和心理的壓力非常大，近來消防人員殉職消息頻傳，造成全國人民的不捨與震撼，影響消防人員工作的士氣，為體恤消防人員辛勞，今年超勤加班費在1至4月雖僅能領取14000元上限，預計6月起將撙節支出，朝17000元法定上限為發放目標，明年計劃為每位消防同仁增編2000元經費，使消防局在人員滿編情形，超勤加班費亦能領到17000法律規定上限金額，以給予消防同仁實質上的福利。

嘉義市長涂醒哲表示，關於安全、我們無可讓步，嘉義市作為一個安全友善城市，最不可或缺及必須支持的就是消防同仁，打造安全的消防工作環境，持續推動消防人力專業專用，發揮義消人員捕蜂捉蛇勤務協勤功能，維護消防勤務執行人力，提升本市救災救護能量及品質，將是我們努力不懈的目標，市府積極向行政院農業委員會林務局爭取到73萬元左右的經費補助，再加上自編經費，共約94萬元，未來補蜂捉蛇的業務將委由義消同仁協助。希望透過義消同仁的協助，能繼續為市民服務，持續守護家園安全，同時減輕消防人員的工作量。

消防局局長蘇耀星指出，唯有不斷落實平時教育訓練，加強消防人員對消防器材操作之熟練度，強化救災效能，才能在救災時將傷害降到最低，為保護及保障本市消防同仁，將分別就「備齊救災生命安全裝備」、「強化災害現場的危險判斷應變能力訓練」、「充實消防人力」及「保障消防人員實質福利」等各種面向進行檢視強化；裝備部分除了配賦每名消防人員無線電、消防衣帽鞋、個人用救命器、空氣呼吸器組、L型個人胸掛燈等救災裝備，也持續進行該局每年100場次的災害搶救組合訓練，有效補足消防人力達263人；關於捕蜂捉蛇業務方面，目前每日平均約5-10件左右業務量，將由已受過相關訓練的義消人員，分別於東區及西區各設置一組人員輪值，無縫接軌繼續服務市民，持續守護家園安全，繼續為市民提供服務。

關鍵字捕蜂捉蛇涂醒哲蘇耀星嘉義市消防局敬鵬
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