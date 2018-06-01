嘉市提升消防超勤加班費　捕蜂捉蛇委義消

今年四月底，桃園市敬鵬平鎮廠房發生大火，造成6名搶救作業的消防人員不幸殉職，再往前推，104年桃園市新屋保齡球館火災也造成6名年輕消防人員殉職，而根據統計，102年至今消防人員已共有24人殉職，為嘉勉危險又辛苦的消防弟兄，嘉義市6月起將提升消防人員超勤加班費，並將捕蜂捉蛇業務委由義消協助，守護消防專業。

嘉義市消防人員雖然面臨高度工作危險、高度生命折損風險，以及每月超時服勤120小時等情形，依然盡忠職守地為市民守護、熱心協助抓捕民眾家裡的蛇蜂，作為稱職的城市安全守門員，其辛勞與危險的程度不言而喻，嘉義市府表示，消防工作具有高度危險性，對身體和心理的壓力非常大，近來消防人員殉職消息頻傳，造成全國人民的不捨與震撼，影響消防人員工作的士氣，為體恤消防人員辛勞，今年超勤加班費在1至4月雖僅能領取14000元上限，預計6月起將撙節支出，朝17000元法定上限為發放目標，明年計劃為每位消防同仁增編2000元經費，使消防局在人員滿編情形，超勤加班費亦能領到17000法律規定上限金額，以給予消防同仁實質上的福利。