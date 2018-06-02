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金正恩豪宅曝光！「噴泉花園」如宮殿　前侍衛爆驚人真相

國際中心／綜合報導2018/06/02 12:12
▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，令人大開眼界。（圖／翻攝自每日郵報）
▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，令人大開眼界。（圖／翻攝自每日郵報）

對外界來說一向是蒙著一層神祕面紗的北韓，隨著世界矚目的「川金會」在即，北韓領導人金正恩的高級豪宅也跟著曝光。俄羅斯記者沙里福林（ Valery Sharifulin ）特別獲許進入金正恩的豪宅，發現外觀極為氣派、豪華，還擁有如宮殿般的噴水池花園。此外，金正恩的前侍衛更踢爆，金正恩的豪宅至少還有 8 個，而這只是其中一部分而已。


▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，令人大開眼界。（圖／翻攝自每日郵報）

根據英國《每日郵報》報導，俄羅斯記者沙里福林（ Valery Sharifulin ）跟隨俄羅斯外交部長拉夫洛夫（ Sergei Lavrov ）拜訪金正恩，特許進入金正恩豪宅參觀拍攝，總算替外界揭開這層神祕面紗。沙里福林所拍攝的照片中可見，金正恩的豪宅設計宛若宮殿，空間寬敞，戶外還有噴水池花園，而豪宅大廳內部更擺有雕像，輝煌至極，令人大開眼界。


▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，令人大開眼界。（圖／翻攝自每日郵報）


▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，豪宅大廳內部擺有雕像，輝煌至極。（圖／翻攝自每日郵報）

金正恩的豪宅和一般北韓人所居住的房屋有著天壤之別，裝潢氣派高雅，花園中樹木還被修剪得非常整齊。北韓前侍衛李勇國則透露，這棟豪宅只是一小部分，金正恩在平壤的豪宅至少有 8 個，每一處都是由保鑣層層把關，戒備極為森嚴。


▲北韓領導人金正恩的高級豪宅曝光，令人大開眼界。（圖／翻攝自每日郵報）

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「川金會」復活！12日如期舉辦台灣「機車瀑布」　登國家地理精選

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