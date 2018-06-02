寓教於樂　加深民眾空污防制及租稅觀念

為響應2018世界環境日而於文化局文化廣場辦理的「油煙不漏環境優，智慧賦稅超速Pay」宣導活動，2日在嘉義市環保局及財稅局合作擺設關卡及體驗攤位下，透過寓教於樂方式讓民眾瞭解空氣污染防制及民眾租稅觀念，同時也於活動現場表揚嘉義市107年國小學生租稅廣播答嘴鼓比賽獲獎同學，頒發獎狀及獎金，以獎勵新世代學子以淺顯易懂的語言及肢體動作，傳達出豐富的租稅意涵，建立誠實的納稅觀念。

活動透過餐飲油煙污染體驗、量測及防制等攤位，和與會民眾互動交流，進而讓民眾瞭解家庭、餐飲油煙等環境污染源並重視如何改善，共同營造永續適居的美麗嘉園，現場並設置20部扭蛋機與民眾同樂，同時也送出10部空氣清淨機和多項好禮，親子同歡場面熱絡；嘉義市環保局表示，辦理活動的主要目的就是讓市民朋友從淺顯易懂的體驗活動中，認識污染如何產生、減量，與市府智慧賦稅的各項措施和服務之優點，進而身體力行減污、減碳行動，促成優良居住環境。

環保局空氣及噪音管理科科長吳博章指出，依據中央研究院環境變遷研究中心研究指出，餐飲作業時除產生細懸浮微粒(PM2.5)以外，也會產生多環芳香烴碳氫化合物(PAHs)，不管是短期或長期的暴露，均會對健康造成影響，因此為妥善收集及處理油煙異味，避免油煙逸散，須加裝集氣設施及後處理設施（如靜電機、水洗機、臭氧機等），經過防制設施處理作用才能排放，未經處理的油煙逸散，除影響客人用餐觀感外，亦是造成民眾居家環境污染的陳情原因之一，為此，市府除積極介入輔導和宣導，未來亦將研擬嘉義市空氣污染管制自治條例，加強餐飲業油煙管制，維護良好生活環境和民眾健康。