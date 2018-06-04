萬安演習 新北假想中共傘兵突襲

市警局民防管制中心表示，有鑑於中共海軍艦艇近期在台灣海峽實彈操演，航空母艦遼寧艦在台灣附近海域航行，加上中共戰機繞行台灣，中共也模擬攻佔新北市台北港附近的海域，因此，國防部將萬安演習結合漢光演習同步舉行。

軍警消單位以兩架空拍機模擬敵軍戰機來襲，空拍機在天上盤旋，同時假想有傘兵降落襲擊。軍方憲兵火速趕抵現場，將假冒國軍、身穿國軍軍服的「中共傘兵」逮捕送偵訊。

萬安41號演習今天下午由新北市長朱立倫、副統裁官後備指揮部政戰主任簡士偉少將，一起視察交通管制及人、車疏散避難情形，並前往台灣松下電器視察演練模擬新北市遭受空襲與傘兵降落、爆破。

演習過程還播放中共軍事演習影片，同時將以往的假想狀況，改成現況推演，台灣松下現場模擬遭受爆炸破壞，消防隊員與松下防護團自救班將火勢撲滅。

市警局警犬隊實施偵緝爆裂物，衛生局與消防局也演練災害急救傷患，空中輸送病患。中和區積穗國小由師生、民眾在地下停車場演練防空疏散避難，以及輸送緊急物資。

不過，板橋區板新路的公車亭候車民眾，並未進入附近商家避難，在座位上滑手機。不遠的修車廠、超商，有民眾站在騎樓下聊天，等候管制時間結束。

副統裁官簡士偉在演習後表示，萬安演習實施的目的，是全民防空整備作為及驗證行政體系對災害防救等狀況的應變機制。（編輯：唐聲揚）1070604