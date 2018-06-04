中華職棒／明星賽名單出爐　恰恰紅隊戰陳禹勳白隊

2108中華職棒明星賽名單今(4)日公布，中信兄弟「恰恰」彭政閔不負眾望以146309票當選人氣王，將以一壘手擔任明星白隊隊長，這也是他第14次蟬聯人氣王，但他也拋震撼彈，表示這是最後一次明星賽；Lamigo桃猿「鄉長」陳禹勳則以128015票，以終結者身份當選紅隊隊長。

明星賽將在7月7日、8日在天母棒球場展開，明星紅隊先發王溢正，將對上白隊的先發陳琥，其中紅隊的先發捕手，則由拿下超過十萬高票數的「菜鳥三冠王」廖健富擔任。名單公布後，彭政閔認為這回兩隊實力相當，陳禹勳則不服地說：「我覺得我們滿強的。」