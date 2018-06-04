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中華職棒／明星賽名單出爐　恰恰紅隊戰陳禹勳白隊

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/04 17:47
▲陳禹勳、彭政閔分別擔任明星紅白隊長（圖／劉祐廷攝 , 2018.06.04)
▲陳禹勳、彭政閔分別擔任明星紅白隊長（圖／劉祐廷攝 , 2018.06.04)

2108中華職棒明星賽名單今(4)日公布，中信兄弟「恰恰」彭政閔不負眾望以146309票當選人氣王，將以一壘手擔任明星白隊隊長，這也是他第14次蟬聯人氣王，但他也拋震撼彈，表示這是最後一次明星賽；Lamigo桃猿「鄉長」陳禹勳則以128015票，以終結者身份當選紅隊隊長。

明星賽將在7月7日、8日在天母棒球場展開，明星紅隊先發王溢正，將對上白隊的先發陳琥，其中紅隊的先發捕手，則由拿下超過十萬高票數的「菜鳥三冠王」廖健富擔任。名單公布後，彭政閔認為這回兩隊實力相當，陳禹勳則不服地說：「我覺得我們滿強的。」

除了全壘打大戰，五項戰技再次回歸明星賽，包括富邦悍將高國輝和統一獅鄭鎧文都會在五項戰技中一較高下，除了4隊球星參賽，也有兩名來自澳洲職棒的「洋助人」加入。

當選紅隊人氣王，陳禹勳特地感謝支持他的網友，謙虛說自己只是運氣好，對於恰恰不再參加明星賽，陳禹勳百感交集的說：「球員都會有這一天，學長其實還能打，我想他只是不想再參加，」至於問到會不會在明星賽秀點不一定的東西，他則要球迷拭目以待。

 

明星紅隊名單：

SP 王溢正

RP 林柏佑

CP 陳禹勳(隊長)

C 廖健富

1B 陳俊秀

2B 郭嚴文

3B 蔣智賢

SS 林承飛

OF 王柏融

OF 林哲瑄

OF 高國輝

DH 胡金龍

 

 

明星白隊名單：

SP 陳琥

RP 鄭凱文

CP 陳韻文

C 高志綱

1B 彭政閔(隊長)

2B 吳桀睿

3B 郭阜林

SS 陳傑憲

OF 張志豪

OF 詹子賢

OF 蘇智傑

DH 周思齊

 

關鍵字陳禹勳彭政閔明星賽中華職棒
陳建安加盟琉球太陽隊　台將第三位

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