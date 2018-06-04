蘭潭消防分隊救溺演練　自救救人保安全

戲水活動是夏天消暑的選擇之一，但也常因未注意到水域的安全問題，致常有溺水案件發生；嘉義市消防局蘭潭消防分隊為因應轄區水域發生溺水案件時之作為，並加強消防人員救生、救溺技能，4日上午於蘭潭水庫實施救溺演練，確保隊員執行任務時以維自身安全，並提高工作效能，保障人民生命安全。
蘭潭分隊長黃添進表示，本次實施救溺演練主要項目為橡皮艇操舟訓練，測試消防人員以人力划槳方式，將橡皮艇划到對岸搶救待救民眾；攔截網架設，使用時機為發生事故時，於下游利用繩索加掛魚雷浮標等救生器材，攔截遭水沖走之民眾；拋繩槍實地操作，如沙洲受困或是溪、河水暴漲時亦需要救援受困民眾，因此拋繩槍訓練更顯得重要；此項訓練目的即是讓救災人員更加熟悉拋繩槍的組裝及使用時之準確度，對於日後救災方面極有助益，縮短搶救時間，透過實地演練提升同仁救溺應變能力與技巧。
黃添進指出，每到夏季各地水域溺水事件頻傳，以八掌溪為例，其水域平時水量不多，看似平靜卻隱藏許多危機，一旦山區下起暴雨，溪水暴漲恐會讓還在戲水的民眾措手不及，甚而喪失性命；除了戲水不暗水性，也有小朋友跟著大人到水域工作，小孩落水但大人著急跳水救人，雙雙發生意外的憾事；另外，戲水中若遇受傷、抽筋，應先保持冷靜、想辦法上岸，如舉手呼叫吸引注意，小動作踩水或水母漂等省力方式延長待救時間，並慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，並聽從救生人員的指揮；在設有水深危險、禁止戲水警告標誌水域，切勿戲水或從事任何水上活動；酷暑炎熱，民眾參與水域活動頻率漸增，請務必落實水域安全，避免溺水事件一再發生，記得「救溺五步、防溺十招」：
一、救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保
1 、叫：大聲呼救。
2 、叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。
3 、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
4 、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。
5 、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。
二、防溺十招：
1 、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2 、避免做出危險行為，不要跳水。
3 、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4 、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5 、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
6 、不可在水中嬉鬧惡作劇。
7 、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
8 、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9 、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10 、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。