蘭潭消防分隊救溺演練　自救救人保安全

戲水活動是夏天消暑的選擇之一，但也常因未注意到水域的安全問題，致常有溺水案件發生；嘉義市消防局蘭潭消防分隊為因應轄區水域發生溺水案件時之作為，並加強消防人員救生、救溺技能，4日上午於蘭潭水庫實施救溺演練，確保隊員執行任務時以維自身安全，並提高工作效能，保障人民生命安全。

蘭潭分隊長黃添進表示，本次實施救溺演練主要項目為橡皮艇操舟訓練，測試消防人員以人力划槳方式，將橡皮艇划到對岸搶救待救民眾；攔截網架設，使用時機為發生事故時，於下游利用繩索加掛魚雷浮標等救生器材，攔截遭水沖走之民眾；拋繩槍實地操作，如沙洲受困或是溪、河水暴漲時亦需要救援受困民眾，因此拋繩槍訓練更顯得重要；此項訓練目的即是讓救災人員更加熟悉拋繩槍的組裝及使用時之準確度，對於日後救災方面極有助益，縮短搶救時間，透過實地演練提升同仁救溺應變能力與技巧。