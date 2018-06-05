韓國瑜公布小額捐款帳號　選後結餘捐青年創業基金

國民黨高市長參選人韓國瑜今(5)日在高市議員參選人陳若翠服務處參加線上直播，並且公布選舉小額郵政劃撥42347719捐款帳號；韓國瑜強調，每一筆捐款都會用在選舉活動上，選後結餘款則是要捐贈四十歲以下高雄青年的創業基金，年輕人非常聰明，但沒有錢，人是英雄、錢是膽，創業路上推他們一把，得到一點點力量，年輕人就可以發光發亮。
公布完捐款帳號後隨即韓、陳兩人便展開網路直播向網友喊話，韓國瑜說，原本他想創台灣選舉史上紀錄，選後以選舉補助款償還，但經會計師與律師研議後，因涉及相關法令太複雜不可行，經反覆推敲後，決定仍按照政治獻金法來進行募款。
韓國瑜在黨內初選期間，曾喊出要向選民每人借30元來打選戰，其後來自海內外支持者要捐款的詢問不斷。
韓國瑜表示，一個人的力量有限，要靠大家的力量，他呼籲支持者可以捐一碗滷肉飯的價格，或是任何有特殊意涵的數字。捐款帳號除了將成立監督機制，由會計師嚴密稽查，他同時歡迎支持者協助宣傳與監督，所有選舉募款，未來將取之於社會用之於社會，他期待打一場乾淨、公平的選戰，更期待一個繁榮幸福的高雄。
▲韓國瑜、陳若翠5日舉辦網路線上直播。（圖／翻自陳若翠臉書畫面 , 2018.06.05）