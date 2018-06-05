韓國瑜公布小額捐款帳號　選後結餘捐青年創業基金

國民黨高市長參選人韓國瑜今(5)日在高市議員參選人陳若翠服務處參加線上直播，並且公布選舉小額郵政劃撥42347719捐款帳號；韓國瑜強調，每一筆捐款都會用在選舉活動上，選後結餘款則是要捐贈四十歲以下高雄青年的創業基金，年輕人非常聰明，但沒有錢，人是英雄、錢是膽，創業路上推他們一把，得到一點點力量，年輕人就可以發光發亮。

公布完捐款帳號後隨即韓、陳兩人便展開網路直播向網友喊話，韓國瑜說，原本他想創台灣選舉史上紀錄，選後以選舉補助款償還，但經會計師與律師研議後，因涉及相關法令太複雜不可行，經反覆推敲後，決定仍按照政治獻金法來進行募款。