高雄市政府教育局舉辦2026兒童節系列活動「恐龍酷樂園」，今（3）日開始一連四天在衛武營國家藝術文化中心登場，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每日3場、共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，完全免費觀看，帶來近距離互動的沉浸式體驗。衛武營之外，另還有4處都將展出恐龍。《NOWNEWS今日新聞》整理場域地圖、恐龍表演場次、節目表、衛武營交通與停車等資訊一次看。
高雄市政府教育局表示，活動系列包含「化石考古體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識，另也推出「小恐龍探險家」，邀請大小朋友變身參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電；同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。
最精彩莫過於邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每隻恐龍活靈活現，會奔走、會吼叫，帶給民眾逼真的特殊體驗。且還與3月底就歇業的「恐龍探索樂園」跨界合作，將原場館內的恐龍移至衛武營草地展示。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」主要資訊
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動官網：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場、共12場沉浸式表演。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
▪️亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖：
除了恐龍舞台，別忘記還有恐龍大草原，把3月底歇業的「恐龍探索樂園」之恐龍移至衛武營草地展示。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」交通資訊：
📍搭捷運：🎉最方便
橘線至「衛武營站」，從6號出口出來即是
📍搭公車：
▪️建軍站（捷運衛武營站）：
可搭乘50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2、紅21、橘7、橘8、橘11、52A、53、73、878001、E09區間
▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園（南京路）：
可搭乘黃2、8505、11
📍自行開車（收費汽車停車）：
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場
▪️日月亭鳳山青年路停車場。
📍自行騎車（免費機車停車場）：
▪️鳳山區忠孝國小、
▪️鳳甲國中、
▪️新甲國小、
▪️鳳新高中、
▪️忠孝國中
🟡衛武營之外，還有這4大景點也可看到恐龍：
📍景點一、澄清湖：水中巨獸
澄清湖湖畔散步也能巧遇史前水中巨獸，展出高9公尺、寬8公尺的「尼斯湖水怪」造型水中巨獸裝置。
展期時間：4月3日～6月30日
地點：澄清湖雙蓮亭附近水域
澄清湖園區開放時間：6:00～18:00、下午17:30後只出不進，星期一休園（遇國定假日順延）
📍景點二、棧貳庫大港倉8：化石先生 Mr. Fossil 化石博覽會
「化石博覽會」展覽以博物館級展品為核心，展出多件博物館級頭骨展示物件，以及滄龍頭骨、三角龍犄角、三葉蟲、菊石等各式珍稀化石，走進數億年前的史前世界，還可化身小小古生物學家，可體驗挖掘化石的樂趣。
時間：即日起～4月6日，10:00～21:00
地點：棧貳庫大港倉8（高雄市鼓山區蓬萊路6-6號）
📍景點三、高雄輕軌駁二大義站：
高雄輕軌駁二大義站周邊也將展出大型恐龍，讓民眾等車時也有驚喜。
📍景點四、國立科學工藝博物館：恐龍童樂大冒險
時間：4月3日～4月6日，9:00～17:00
地點：國立科學工藝博物館（高雄市三民區九如一路720號）
說明：包含有暴龍3D電影、恐龍拍拍樂、恐龍同樂會等共10項活動。
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最精彩莫過於邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，每隻恐龍活靈活現，會奔走、會吼叫，帶給民眾逼真的特殊體驗。且還與3月底就歇業的「恐龍探索樂園」跨界合作，將原場館內的恐龍移至衛武營草地展示。
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動官網：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場、共12場沉浸式表演。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖：
除了恐龍舞台，別忘記還有恐龍大草原，把3月底歇業的「恐龍探索樂園」之恐龍移至衛武營草地展示。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」交通資訊：
📍搭捷運：🎉最方便
橘線至「衛武營站」，從6號出口出來即是
📍搭公車：
▪️建軍站（捷運衛武營站）：
可搭乘50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2、紅21、橘7、橘8、橘11、52A、53、73、878001、E09區間
▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園：
可搭乘70三多幹線、52A、11
▪️衛武營都會公園（南京路）：
可搭乘黃2、8505、11
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場
▪️日月亭鳳山青年路停車場。
▪️鳳山區忠孝國小、
▪️鳳甲國中、
▪️新甲國小、
▪️鳳新高中、
▪️忠孝國中
📍景點一、澄清湖：水中巨獸
澄清湖湖畔散步也能巧遇史前水中巨獸，展出高9公尺、寬8公尺的「尼斯湖水怪」造型水中巨獸裝置。
展期時間：4月3日～6月30日
地點：澄清湖雙蓮亭附近水域
澄清湖園區開放時間：6:00～18:00、下午17:30後只出不進，星期一休園（遇國定假日順延）
「化石博覽會」展覽以博物館級展品為核心，展出多件博物館級頭骨展示物件，以及滄龍頭骨、三角龍犄角、三葉蟲、菊石等各式珍稀化石，走進數億年前的史前世界，還可化身小小古生物學家，可體驗挖掘化石的樂趣。
時間：即日起～4月6日，10:00～21:00
地點：棧貳庫大港倉8（高雄市鼓山區蓬萊路6-6號）
📍景點三、高雄輕軌駁二大義站：
高雄輕軌駁二大義站周邊也將展出大型恐龍，讓民眾等車時也有驚喜。
時間：4月3日～4月6日，9:00～17:00
地點：國立科學工藝博物館（高雄市三民區九如一路720號）
說明：包含有暴龍3D電影、恐龍拍拍樂、恐龍同樂會等共10項活動。