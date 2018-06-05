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阮劇團嫁妝一牛車　世界首演在嘉義

記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導2018/06/05 18:39
▲「嫁妝一牛車」即將於6/22起在嘉義舉行世界首演。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.5）
▲「嫁妝一牛車」即將於6/22起在嘉義舉行世界首演。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.5）

王禎和膾炙人口的「嫁妝一牛車」，原著堪稱為台灣鄉土小說經典，其本人也曾經將小說改編為電影，而阮劇團所推出的嫁妝一牛車舞台劇，更將原著加入了現代觀點的詮釋，並以阮式風格台語劇演出，再並以三面式舞台呈現，同時還有大量的歌舞場面，另外還加上日本流山兒導演的強大活力，為經典注入新血，創造新面貌的台灣經典文學劇場，也把這項新創舉推向世界舞台。

阮劇團團長汪兆謙表示，「嫁妝一牛車」延續阮劇團引介經典作品的精神，今年劇團特地把視野從西方回放到自己的土地，改編王禎和先生的台灣文學經典，這也是劇團第一次嘗試台灣文學的改編，為了這次的創作，特別邀請電視劇「通靈少女」編劇林孟寰負責劇本編寫，由阮劇團臺語編劇小組進行臺語改編，由於是國際共製的作品，比一般的製作有更多需要協調的細節。

汪兆謙指出，「嫁妝一牛車」劇本的產生就是極其繁複的過程，必須先由編劇寫出中文劇本，由翻譯翻為日文劇本，經過流山兒祥導演審閱修改，再交由臺語編劇改編為臺語，臺語劇本還要再與中文、日文劇本的對照修改，最後才會完成演員手中拿到的劇本，而所有演員及導演的劇本，都是臺語、中文、日文並列的三語劇本。而演員除了研讀劇本、肢體訓練及歌唱訓練之外，還要接受台語訓練，包括學習鹿港腔台語，同時因為有日本演員的加入，彼此之間如何溝通和同台演出，對所有演員來說都是很大的挑戰和非常難得的經驗。

嘉義市嘉義市議長蕭淑麗也表示一個社會不能沒有文化、一個國家不能沒有文學，文化需要維護、藝文活動需要贊助，支持藝文向來是她認為重要的施政建設之一，要發展地方文化，深耕城市藝文特色，就要以實際行動支持在地優秀的藝文工作者，嘉義阮劇團是我們嘉義地深耕15年的優質劇團，她以實際行動來支持嘉義本土劇團用台灣本土語言，將與觀眾達成共鳴與迴響，深切期盼市民一起和演員們，體會特有的台灣文化交織出的回憶與歡樂；蕭議長同時也呼籲嘉義市民，如果希望日後我們嘉義能有更多的優質劇團來展演，此次一定要以實際行動來支持阮劇團在嘉義地區的演出，由我們在地劇團來呈現我們嘉義之美的，撥空花點小錢前往欣賞也培養一下我們的藝術眼光，進而提升自我的生活素養與品味，也藉著文藝交流點亮我們的城市，讓我們市民在日常生活中親近藝文，從藝文裏開創出休閒新價值

嘉義市長涂醒哲則說明，他自上任以來，和市府團隊不斷努力將嘉義打造成為重視文化的宜居城市，希望讓市民有很好的文化生活，也協助我們的藝文團隊，能夠有很好的環境來發揮創意，阮劇團是我們嘉義第一個現代劇團，由一群熱愛表演的年輕人所組成，這群年輕人十幾年來堅持在嘉義耕耘，現在更展開跨國合作，而且已持續第二年，涂市長對他們努力不懈的精神深感佩服；阮劇團這次的演出是全台語，卻是由日本導演來詮釋，是非常全新的嘗試，這樣的國際交流是我們樂見的，也是他一直強調的從嘉義出發，讓世界進來。

這次的演出除了導演流山兒祥及音樂設計諏訪創之外，也有兩位日本演員加入這次的演出陣容，其他演員除了阮劇團團員之外，也有劇團長期合作的演員，其中包括來過嘉義多次，擁有廣大粉絲的漫才團體達康.COM，何瑞康與陳彥達，更是首次合作非漫材的戲劇演出；汪兆謙說，所有演員與劇組人員，從今年五月初開始就集結進駐嘉義縣表演藝術中心，所有人全神貫注地在炎熱天氣中揮汗排練，三十多人的劇組要在嘉義進駐整整兩個月，當中也受到各界人士的支持協助，劇團所有的努力和付出，都是希望能將最好的成果呈現在市民觀眾的面前。

充滿台日混血風情的「嫁妝一牛車」，即將於6/22起在嘉義舉行世界首演，六月份的最後兩週的週五至週日(6/22、6/23、6/24、6/29、6/30、7/1)在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場一共有八場演出，阮劇團表示，歡迎嘉義市民、全國民眾一起前來觀賞。

 

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