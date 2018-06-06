牽豬哥? NO！豬也講究「人工採精」

「沒吃過豬肉也看過豬走路」，當今，專業養豬場重視防疫，因此，一般民眾對豬的繁殖生育行為也愈來愈不瞭解。已經不再是傳統的牽豬哥配種，而是採用「人工授精」的方式，讓母豬繁衍下一代。

員林農工學生林柏全與張羽伶家中都養了一、二千頭豬，從國中開始就幫忙家裡的豬隻採精配種，「學校的豬隻也是我們家配種的喔，」林柏全以純熟的技術幫公豬採精，張羽伶在一旁說明，應用人工授精可減少公豬飼養頭數，公豬與母豬不直接接觸，減少對各種皮膚病、外寄生蟲、生殖器疾病以及傳染性疾病傳播。



▲員林農工傑農第三代立志再生新農業左起姚友翔、林伯全、陳郁苡及張羽伶。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

張羽伶說，公豬在養到8個月大時，一次射精的精液大約200CC-250CC，加以稀釋後，能配種數頭或數十頭發情期母豬，又可免除豬隻移動之煩累，所以現在大家都應用人工授精技術進行配種，約有70％的成功率。



▲可取精的公豬，8個月到1歲的豬隻最為適當。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

但是，「訓練公豬採精要很有耐心，不可有粗暴或凌虐公豬的動作。」公豬採精以三天一次比較好，一頭公豬基本上在一年內以採精80～120 次所得到的精液效果最佳。



▲豬也講究「人工採精」由學生林柏全採精。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

曾參與公豬競標作業的林柏全認為大家經常討論豬舍的臭味問題，但是一台作用好的污泥機要一百多萬，「如果能由政府補助污泥機，就能大幅改善豬舍污水處理問題，進而減少臭味及疾病的發生。」

從小二就幫忙在八卦山上養豬，也立志從事畜牧業的張羽伶則以改善山地豬舍與環境相互結合的問題為學習重點，「希望將豬糞尿及汙水處理與週遭山區環境相互結合，用來當做森林樹木與果樹的肥料和灌溉使用，成為一個低污染又環保的友善豬場。」



▲員林農工傑農第三代立志再生新農業左起校長林玉芬、林柏全、陳郁苡、張羽伶與姚友翔。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.06）

員林農工長年為農牧業培育人才，鼓勵學生研究、再生農村新價值，積極指導學生進入科技農業公費生專班，成為活化農牧業新血。今年屏東科技大學首先放榜的名單中，員林農工有6名學生上榜，在高職生名單中佔15%。其中畜產保健科張羽伶、陳郁苡、林柏全及姚友翔等四人都是傑農第三代，從小就在自家的養豬場或是農田裡幫忙，卻不曾因為起早睡晚的辛苦勞動而討厭農牧業，反而在升高中時選擇進入農校，這次「相招」再進科農專班，期望自己能學習新的技術，協助家人提高營運收益。