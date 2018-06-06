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友善廚房菜色讚　長者飽餐又健康

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/06 19:33
▲為長者烹飪美味佳餚的興村里友善廚房志工群。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.6）
▲為長者烹飪美味佳餚的興村里友善廚房志工群。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.6）

豐美菜色、闔家共餐，這是日常生活中，一般家庭很普遍的現象，但對獨居老人或兩老家庭，弄上這一餐可能就要費上很大的勁，再加上菜量的購用、烹煮不好拿捏，不是不夠吃、就是量過多而需分好幾餐來食用，由於台灣一般長輩都用惜物習慣，剩菜捨不得丟棄而勉強食用，致很容易於營養、健康上出問題。

嘉義市興村里梁炳文里長夫婦，發現里內許多獨居老人或兩老家庭，開伙煮飯都是簡單1菜1肉，甚至煮一頓吃兩餐，菜放太久不僅走味，營養也流失，沒有充足的營養，長者骨質與肌肉會加速流失，容易跌倒、骨折，更可怕的是細菌滋生，老人家抵抗力差，身體哪撐得住，因此於去年底匯集社區志工及地方善心人士成立興村里友善廚房，就是希望能65歲以上長者能夠尊嚴的吃到味美價廉便當。

嘉義市東區衛生所林唐逵主任表示，該所在深耕興村里健康營造時，輔導興村友善廚房做出美味、營養滿分的長者便當，持續至今，里內仍有善心人士每月捐米和自家栽種的蔬菜，一起為長者健康默默貢獻，為了鼓勵長者共餐交流，預防憂鬱上身，要多鼓勵長輩走出家門，共餐交朋友，分享生活的喜怒哀樂，避免憂鬱找上門。

東區衛生所護理長陳怡靜指出，今年提供了圍裙和急救箱供廚房志工使用，更與聖馬爾定醫院營養室合作，邀請尤偉銘營養師協助餐飲衛生與營養教育訓練，連續4週到興村廚房實作輔導，做出食材多樣性-營養均衡、食材天然-美味新鮮、容易入口-好消化、蛋白質足夠-預防肌少症、膳食纖維多-促進腸道健康五大特色的長者健康便當。

嘉義市貝萊登幼兒園李琇如園長於日前得知梁炳文里長夫婦義舉後，特別於6日上午採摘其幼兒園內自種的荔枝，來提供給長輩們分享，讓現場共餐還有加碼的荔枝水果，現場每位長輩打開便當時，菜色豐富令人眼睛一亮，紛紛表示過去在外購用或自煮的餐食是吃粗飽，而興村友善廚房特餐是越吃越健康。

梁炳文夫婦除了提供長輩共餐的友善廚房外，也負起愛心便當外送到家的服務工作，讓身體不方便的里民，也能輕鬆享用滿滿溫馨關懷的豐盛餐點，梁炳文也表示，興村長者健康便當，除了以不到成本價的30元讓高齡長者受惠外，同時也把0元的暖心便當，和志工一起外送到轄區內生活困苦、行動不便的長者家，就是要讓興村的長者各個都能健康、快樂。

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