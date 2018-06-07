鐵高計畫臨時軌工程　109年底全數完成

涂市長表示，歷經工程定線檢討與臨時軌之設置等作業，永久軌使用私有土地面積較綜合規劃大幅減少近七成，永久軌所使用的公有土地約占九成，私有土地僅約一成而已，徵收私有土地的大幅減少，將能把影響降到最低、使工程推動更加順利，同時更以臨時軌向市民朋友租用土地的方式，不僅在工程時期民眾有租金收入，完工之後還能拿回土地，對於工程費來說更是節省、也降低民眾抗議機會，這也證明市府與中央努力建設、更積極為市民設想的用心。

去年12月21 日已經動工進行鋼橋基樁施作的嘉義市區鐵路高架化計畫先期工程第一標C601臨時軌土建工程，其使用的鋼橋，每一個基樁要打入地下30公尺，單就這個工程就可以看出鐵路高架化真的是非常複雜且浩大的，為了解臨時軌土建工程施工進度，嘉義市長涂醒哲7日下午與幾位市議員至工地現場視察。

涂醒哲強調，鐵路高架化嘉義市民已經等了28年，終於皇天不負苦心人，趁著行政院前瞻基礎建設計畫的推出，嘉義市成功爭取到新臺幣238.98億元的補助大禮，去年12月副總統也親自來嘉義市主持動土典禮，後續實際的工程成果將會陸續呈現在市民朋友的面前，並勉勵市府同仁及施工團隊再接再厲，務必達成9年內完工啟用目標。

承辦工程的高鐵局捷工處指出，目前「嘉義站北側臨時軌土建工程」施工進度正常，正進行鋼橋基樁施作，預計6月下旬完成基樁作業，並接續施作鋼板樁、橋台基礎、鋼箱型梁、擋土牆等作業，整個第一標臨時軌土建工程預計於108年4月底完成；鐵高計畫先期工程除C601臨時軌土建工程之外，後續仍有CL02博愛陸橋段臨時軌土建工程、CL03四段臨時軌及站區臨時軌工程、CL04臨時軌路線段號誌工程、CL05臨時軌站區號誌工程等4案，上開4案之先期工程將陸續於107年9月起陸續發包，鐵高計畫全部臨時軌工程將於109年11月全數完成。

嘉義市區鐵路高架化專案辦公室表示，鐵高計畫自106年核定以來，即著手辦理相關路線定線作業、路權範圍確認、啟動都市計畫變更程序、查估徵收補償前置作業及工程基本設計；此外，自6月9日至7月20日止，將陸續舉辦6場用地取得公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見；市府也表示，在公聽會之前，市府與中央單位已經向受影響的每家戶詳細說明，有關鐵路高架化可能帶來的影響與市民朋友的權益，除了個別說明、也要透過公開說明會的方式，讓資訊更加公開透明，讓全市市民都能了解鐵路高架化的進度。