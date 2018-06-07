專案稽查食安全　端午佳餚食安心

俗稱肉粽節的端午佳節又將到來，嘉義市衛生局為讓民眾在粽葉飄香的日子裡能安心享用端午佳餚，於4月中旬起即啟動端午應景食品稽查專案，專案內容包含粽子製造業源頭稽查、市售端午應景產品抽驗(檢驗各項衛生標準、食品添加物、農藥殘留及動物用藥殘留等)、網購端午食品稽查等查核134家次，抽驗端午食品32件，查核端午食品販賣業標示1257件，以確保市民食的安全，並將所有抽驗結果將放在市府「食安在嘉」網站/食安中心/後市場抽檢驗公開中，民眾可逕行查詢。

嘉市衛生局局長張耀懋並於日前與消保官、環保局、FDA南區管理中心稽查員及衛生局稽查員，至嘉義市知名粽子製造工廠聯合稽查，查核項目包含食品添加物使用及管理、食品良好衛生規範準則(GHP)、產品責任險投保情形、產品標示合法性、並查核業者是否符合「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」等，藉由稽查的過程，輔導食品製造業者落實自主管理。

張耀懋強調，粽子屬於高熱量、高油脂的食物，一餐最好以一顆為限，且記得搭配蔬菜、水果食用，過量食用恐易造成腸胃道不適、三高等問題，另針對想要動手自己作肉粽的鄉親，可利用嘉市衛生局於「食安在嘉」網站/食安在嘉手冊/第二冊/端午食材挑選撇步逕行查詢。