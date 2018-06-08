獨家／綠營定調　吳音寧621前下台

消息人士指出，讓吳音寧下台這個決議，是在上周三( 6 日)民進黨舉行中常會前的幕僚會議，就已經定調，這和蔡總統力挺吳音寧是兩個層次的事，蔡總統肯定吳音寧是會做事的人，但總統也說吳不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答，容易被誤解。

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，儘管兼任民進黨主席的總統蔡英文，在中常會上不但力挺吳音寧，並要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防，不過據消息人士向《NOWnews 今日新聞》透露，綠營高層已定調，在台北市議會這個會期 21 日結束前，讓吳音寧下台。

事實上，吳音寧從今年 2 月果菜市場休市風波以來，幾乎是爭議不斷，包括被批「神隱少女」、替自己加薪、250 萬元高薪實習生、花公帑送菜到自己家鄉、用特支費送洋酒、還有魚翅宴等，藍營發現「打吳」不只是票房保證，且吳音寧拙於反擊，更讓藍營繼前教育部長吳茂昆下台後，找到新的攻擊對象。

不只藍營把吳音寧當寶，柯文哲也把吳音寧當提款機，從柯P最近的表現來看，只要吳一出包，柯P即使站在一旁也默不作聲，更甚者，前面說相信吳音寧的人格，後腳卻立馬找人去北農查帳，只要吳音寧在位一天，柯文哲就可以把吳當作「藍綠惡鬥」的犧牲品，藉以擴大中間選票的利基。

藍營和柯文哲都把吳音寧當政治提款機，這個道理民進黨不是不懂，為了減低吳音寧對年底選戰的傷害，最佳停損方式，就是像吳茂昆一樣，讓吳音寧儘速下台止血，因為考量到在議會總質詢期間不好換人，最佳的時機點則選在議會這個會期結束，也就是 21 日前，讓吳音寧自動請辭。

據了解，吳音寧的反應還是想「戰鬥下去」，以她最近頻頻上媒體接受專訪，想扳回一城的大動作來看，無外乎就是想為自己洗白，而吳音寧在 21 日之前能不能力保官位，則要看她自己的戰鬥力了。