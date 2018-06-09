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政治

孫大千酸蔡英文　農產價崩卻拿假新聞當遮羞布

記者戴祺修／台北報導2018/06/09 10:58
▲國民黨前立委孫大千。( 圖／孫大千提供）
▲國民黨前立委孫大千。( 圖／孫大千提供）

對於農產品價格崩跌，總統府發表聲明呼籲，近來媒體陸續揭露有在野政黨接連以造假方式，在網路上散布農產品價格崩跌訊息，造成農民重大損失。立即停止這種傷害國家、傷害農民的作法。對此，國民黨立委孫大千酸，蔡英文總統現在是習慣用「假新聞」這個藉口，來當作所有爭議問題的「遮羞布」了嗎？

孫大千質疑，所以，北農總經理吳音寧沒有錯，她是被「假新聞」抹黑陷害的。當然，香蕉的價格也沒有暴跌，鳯梨的外銷也沒有受阻，完全都是在野黨散布的「假新聞」。真的是這樣嗎？

孫大千兩問蔡英文，第一，今年的香蕉有沒有因為豐收，所以造成產地價格低迷啊？如果沒有，農委會幹什麼要祭出每公斤5元來購買青蕉格外品，並且鼓勵各界購買來支持蕉農，和輔導拓展外銷等相關措施呢？所以，這應該不是「假新聞」了吧？

第二，鳳梨是不是受到民進黨兩岸政策的拖累，導致外銷大陸去年就少三分之一，今年恐怕再少三分之一以上呢？這些來自於基層農民朋友的心聲和擔憂，總不會又是「假新聞」了吧？

孫大千批評，明明是自己治國無方，害了百姓，施政無能，苦了農民。沒有羞愧到挖個地洞鑽進去就已經罷了，居然還有臉來大言不慚的批評在野政黨，「接連以造假方式，在網路上散布農產品價格崩跌訊息，造成農民重大損失。」難道真的是以為「一痞天下無難事」嗎？

關鍵字農產品蔡英文孫大千假新聞香蕉鳳梨
陳水扁沒違規　他批法務部自我閹割友邦史瓦帝尼王子　從實踐大學畢業

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